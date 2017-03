Einladung zu Energy Tomorrow

Die Welt im Jahr 2050: Sind wir noch zu retten? Wie lautet die Formel für eine gute Zukunft?

Wien (OTS) - TPA lädt zu Energy Tomorrow ein. Die Tagung rund um das Thema Energie findet dieses Jahr zum sechsten Mal statt.



Wir freuen uns ankündigen zu dürfen, dass Herr Dr. Michael Losch,

Sektionschef und Leiter der Sektion Energie und Bergbau im Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, die Eröffnungsrede von Energy Tomorrow halten wird.



Herr Professor Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher blickt in seiner Keynote-Speech „Die Welt im Jahr 2050: Sind wir noch zu retten?“ über die Grenze des UN-Klimaabkommens hinaus. Franz-Josef Radermacher bringt uns mit uneingeschränkter Ehrlichkeit die komplexe Klimafrage näher und zieht uns mit seiner realistischen und gleichzeitig ökonomisch-orientierten und langfristige Vision in seinen Bann. Am Ende des Vortrags wird er folgende Frag beantworten: „Wie lautet die Formel für eine gute Zukunft?“



Im TPA Business Match stellen sich sechs Energie-Experten aus Mittel und Südosteuropa dem direkten Vergleich. In welches Land würden Sie investieren? Die einzelnen Märkte werden aus unterschiedlichen Blickwinkeln analysiert.

Darüber hinaus gibt es spannende Vorträge zu aktuell relevanten Themen wie die Entwicklung des Strompreises und die Kraft der Energieeffizienz.

Energy Tomorrow

Datum: 03.04.2017, 08:30 - 13:30 Uhr

Ort: Wolke 19, Ares Tower

Donau City Straße 11, 1220 Wien, Österreich

Url: www.energy-tomorrow.eu

Anmeldung Hier geht es zur Anmeldung events.tpa-group.at/ET2017

Rückfragen & Kontakt:

TPA Steuerberatung GmbH

Isabell Elias, MAS BSc.

Pressesprecherin

+43 (1) 58835-217

Isabell.Elias @ tpa-group.at

www.tpa-group.at