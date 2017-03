Open House der FHWien der WKW am 24. März 2017

Am Freitag, 24. März 2017, gibt es direkt an der FHWien der WKW alle Infos rund um das vielfältige Studienangebot aus den Bereichen Management und Kommunikation.

Wien (OTS) - Sich informieren und studieren probieren können alle Interessierten zwischen 10 und 19 Uhr am Währinger Gürtel 97. Dort haben sie die Möglichkeit, Einblicke in den Studienalltag der FHWien der WKW zu gewinnen: Schnuppervorlesungen, Campusführungen, Workshops im eigenen TV- und Radio-Studio, direkte Einblicke in den Aufnahmetest und intensive persönliche Beratungsgespräche sind nur einige der Programm-Highlights, die den künftigen Studienalltag hautnah erlebbar machen.

Facts:

Wann: 24. März 2017

Uhrzeit: 10 – 19 Uhr

Wo: FHWien der WKW; Währinger Gürtel 97, 1180 Wien

Weitere Informationen und Anmeldung zum Open House unter:

http://www.fh-wien.ac.at/nc/events/anmeldung/open-house-2017-3230/

Wer sich dafür interessiert, ein Bachelor- oder Master-Studium aus den Bereichen Management und Kommunikation zu absolvieren, ist beim Open House der FHWien der WKW genau richtig. Dort haben BesucherInnen die Möglichkeit, die Studiengänge aus den Bereichen Financial Management, Immobilienwirtschaft, Journalismus & Medienmanagement, Kommunikation, Marketing & Sales, Personal & Organisation, Tourismus-Management und Unternehmensführung kennen zu lernen und sich genau über jene Themen zu informieren, die sie interessieren. Auch das Zentrum für akademische Weiterbildung informiert über seine Weiterbildungsstudien, sowie über den International MBA in Management & Communications.

Das Programm:

Schwerpunkt Studienangebot : Studierende und MitarbeiterInnen beantworten Fragen zu Studieninhalten, Karriereaussichten, Aufnahmeverfahren uvm.





: Studierende und MitarbeiterInnen beantworten Fragen zu Studieninhalten, Karriereaussichten, Aufnahmeverfahren uvm. Schnupperlehrveranstaltungen : Ausgewählte Bachelor- und Master-Vorlesungen sind für Interessierte geöffnet.





: Ausgewählte Bachelor- und Master-Vorlesungen sind für Interessierte geöffnet. Workshops und Vorträge : Tipps für das berufsbegleitende Studium, Kameratrainings, Tipps zum Schreiben von Abschlussarbeiten uvm. werden geboten.





: Tipps für das berufsbegleitende Studium, Kameratrainings, Tipps zum Schreiben von Abschlussarbeiten uvm. werden geboten. Aufnahmeverfahren : Einblicke in den allgemeinen Eignungstest des Aufnahmeverfahrens – Interessierte können sich selbst an den Fragen messen.





: Einblicke in den allgemeinen Eignungstest des Aufnahmeverfahrens – Interessierte können sich selbst an den Fragen messen. Internationalität : Alles rund um das Fremdsprachenangebot, Auslandsaufenthalte, Workshops zum bilingualen Studium und Aufnahmeverfahren.





: Alles rund um das Fremdsprachenangebot, Auslandsaufenthalte, Workshops zum bilingualen Studium und Aufnahmeverfahren. Studienbeihilfeberatung der Stipendienstelle Wien.





der Stipendienstelle Wien. Campusführungen





Torwandschießen: Zur Auflockerung zwischendurch kann man sich dieses Jahr beim Open House auch sportlich betätigen. Für die zielgenauesten Schützen gibt es tolle Preise zu gewinnen.

Informieren mit Kind:

Damit auch bildungsinteressierte Eltern in Ruhe alle gewünschten Informationen einholen können, bietet die FHWien der WKW beim Open House durchgängig Kinderbetreuung für Kinder ab zwei Jahren an.

FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist seit mittlerweile über 20 Jahren am Markt und Österreichs führende Fachhochschule für Management & Kommunikation. Eng vernetzt mit den heimischen Unternehmen bietet die FHWien der WKW eine ganzheitliche und praxisbezogene akademische Aus- und Weiterbildung für derzeit über 2.700 Bachelor- und Master-Studierende. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Ein exakt auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittenes Lehr- und Forschungsangebot bereitet die AbsolventInnen – bislang über 9.200 – optimal auf ihre Karriere vor.

