Einladung zur Pressekonferenz des WKÖ-FV Freizeitbetriebe, 22. März 2017, 10 Uhr, Wien

Verliebt, verlobt – zertifiziert: Wedding Planner starten Qualitätsoffensive

Wien (OTS) - Immer mehr Brautpaare vertrauen bei der Organisation ihrer Hochzeit auf professionelle Hochzeitsplaner. Auch die noch junge Branche setzt auf Professionalität: Für die Wedding Planner lanciert der Fachverband der Freizeitbetriebe in der Wirtschaftskammer Österreich eine Qualitätsoffensive.

Dazu zählt nicht nur eine professionelle Zertifizierung samt TÜV Gütesiegel, sondern auch eine laufende Aus- und Weiterbildung, etwa im Rahmen des bereits 3. Österreichischen Hochzeitsplaner Symposiums, das demnächst stattfindet.

Wann: 22. März 2017, 10 Uhr

Wo: Österreichisches Museum für Volkskunde, Laudongasse 15-19, 1080 Wien, Niederländer Saal

Ihre Gesprächspartner:

Gert Zaunbauer , Obmann-Stv. des Fachverbandes der Freizeit- und Sportbetriebe in der WKÖ

, Obmann-Stv. des Fachverbandes der Freizeit- und Sportbetriebe in der WKÖ Angela Lindner , Branchenexpertin in der Fachgruppe Freizeit- und Sportbetriebe in der WK Wien

, Branchenexpertin in der Fachgruppe Freizeit- und Sportbetriebe in der WK Wien Robert Steiner , Fachgruppengeschäftsführer Freizeit- und Sportbetriebe in der WK OÖ

, Fachgruppengeschäftsführer Freizeit- und Sportbetriebe in der WK OÖ Gabi Socher, Hochzeitsplanerin und Organisatorin des Wedding Planner Symposiums 2017

Datum: 22.03.2017, 10:00 - 11:30 Uhr

Ort: Österreichisches Museum für Volkskunde, Niederländer Saal

Laudongasse 15-19, 1080 Wien Wien, Österreich

