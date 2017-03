Aktivurlaub im „Handwerksviertel“ - 30 neue, individuell buchbare Handwerksangebote

Initiative "Handwerk und Manufaktur im Waldviertel"

Zwettl (OTS/Waldviertel Tourismus) - Die Mitgliedsbetriebe der Initiative „Handwerk und Manufaktur im Waldviertel“ ermöglichen ihren Gästen außergewöhnliche Handwerkserlebnisse und stehen 2017 mit 30 individuell buchbaren Handwerkskursen und Führungen für einen wirklich „handfesten“ Urlaub im Waldviertel bereit.

Die Handwerksangebote der Initiative „Handwerk und Manufaktur im Waldviertel“ vermitteln ein einzigartiges Urlaubsgefühl: 30 Handwerksbetriebe und Manufakturen öffnen Ihre Tore! Bei einer Führung durch die Waldviertler Betriebe, erhalten die Gäste besondere Einblicke in die Produktion des Unternehmens wo mit außerordentlicher Leidenschaft qualitativ hochwertige, regional hergestellte und einzigartige Produkte gefertigt werden. Bei Handwerkskursen dürfen Hobbylehrlinge auch selbst Hand anlegen. Alte Fertigkeiten und innovative Techniken werden hier zu einem einzigartigen Handwerksabenteuer.



Neben fünf speziellen bereits vorab geplanten Handwerks-Urlaubspaketen inklusive Übernachtungen und kulinarischen Schmankerln im Waldviertel können die Workshops, Führungen und Schnupper-Kurse bei den Handwerksbetrieben und Manufakturen jetzt auch individuell zusammengestellt und gebucht werden!

Am Werkstoff Holz und an Innenarchitektur interessierte Personen schauen dem Tischlermeister bereits bei der Tischlereiführung über die Schulter und sind beim Tischlern und „Stockerl bauen“, Küche planen und Drechseln goldrichtig. Traditionelle Techniken zum Waldviertler Glas erleben BesucherInnen auf einzigartige Weise beim Kristallglas schleifen, Glasperlen drehen oder beim Besuch in der Schmelzglastechnik-Werkstatt. Flauschige Erkenntnisse liefert ein Besuch bei den Manufakturen für Frottierwaren, Trachtenmoden oder Maßhemden und –blusen, oder ein Kurs im Teppich weben, Filzen oder Nähen.

Auch spezielle traditionelle Fertigkeiten erleben eine Renaissance: KursteilnehmerInnen erlernen wie man Seifen siedet und Salben rührt, Tischsonnenuhren baut, Perlmuttknöpfe und -schmuck drechselt, Keramik herstellt, Büttenpapier in Österreichs einziger Papiermühle schöpft oder aus dem Waldviertler Karpfen weiches Leder herstellt. Dem „steinreichen“ Waldviertel stehen Gäste bei der Fertigung von Granit- oder Amethystschmuck und beim Schleifen und Facettieren von Edelsteinen gegenüber.



Der Katalog „Handwerk und Manufaktur im Waldviertel“ mit allen 30 Handwerksangeboten und Urlaubspaketen ist im Printformat oder auch online auf www.waldviertel-handwerk.at verfügbar.

Beispiel-Urlaubspaket Handwerk & Niederösterreichische Landesausstell un g "Die Sonne hat Recht!"



Inklusiv-Leistungen:



Eintritt und Führung Schlosserei – Sonnenuhren Jindra

Eintritt und Führung Niederösterreichische Landesausstellung 2017 „Alles was Recht ist“ (1. April – 12. November 2017 in Pöggstall)

ist“ (1. April – 12. November 2017 in Pöggstall) Zwei Nächtigungen inkl. Frühstück im Südlichen Waldviertel

Ein 3-gängiges Waldviertler Schmankerlmenü



Pauschalpreis/Pers. DZ € 132,-, EZZ € 26,-

Buchbar von 1. April bis 12. November 2017





Buchung und Information:

Buchungsstelle Waldviertel Incoming (Veranstalter)

(T) +43 2822 54109 90

(E) info@waldviertel.incoming.at

(I) www.waldviertel-angebote.at

„Handwerk und Manufaktur im Waldviertel“ ist eine mit Unterstützung von Land und Europäischer Union (LEADER), Waldviertel Tourismus und der Wirtschaftskammer Niederösterreich unterstützte Initiative, die Tourismus und Wirtschaft in der Region seit dem Projektstart beflügelt.

waldviertelpur 2017 - 17.-19. Mai 2017, Wien Rathausplatz

waldviertelpur - das Waldviertel-Fest mit Kulinarik, Brauchtum und Freizeittipps! Bereits zum 14. Mal kommen die Waldviertler nach Wien udn machen Lust & Appetit auf ihre Heimat! Mehr als 100 Aussteller präsentieren an über 70 Ständen all das, wofür das Waldviertel so geschätzt wird: köstliche Schmankerl, kühles Bier, hochwertige Waldviertler Produkte, musikalische Top-Acts, handwerkliche Meisterwerke und natürlich die berühmte Waldviertler Lebensfreude. Auch der nächste Ausflug oder Kurzurlaub lässt sich hier optimal planen.

Datum: 17.05.2017, 10:00 - 22:00 Uhr

Ort: Wiener Rathaushplatz

Rathausplatz, 1010 Wien, Österreich

