Bis zu 839.000 sahen „Universum: Lungau –Wildnis im Herzen der Tauern“

Weiterer Topwert für „SOKO Kitzbühel“

Wien (OTS) - Reichweitenstark mit zwei Eigenproduktionen – so präsentierte sich der gestrige ORF-Hauptabend: Waltraud Paschingers „Universum“ über den „Lungau – Wildnis im Herzen der Tauern“ sahen bis zu 833.000 Naturfilmfans, durchschnittlich waren 799.000 bei 26 Prozent Marktanteil via ORF 2 mit dabei. Damit war die Koproduktion von ORF, BR, dreiD.at in Zusammenarbeit mit ORF-Enterprise, gefördert von Land Salzburg und Regionalverband Lungau, das meistgesehene „Universum“ seit Oktober 2015, 20 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe 12–29 Jahre bedeuten sogar Topwert seit 2012.

In ORF eins erreicht die zweite Folge der neuen Staffel von „SOKO Kitzbühel“ mit durchschnittlich 644.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei 21 Prozent Marktanteil nach den 692.000 zum Staffelauftakt am 7. März einen weiteren Topwert und die zweitbeste Reichweite seit 2015.

