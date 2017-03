Franz-Grabner-Preis: Nominierungen für neuen Dokumentarfilmpreis stehen fest

Preisverleihung bei der Diagonale am 30. März

Wien (OTS) - Im Rahmen der Diagonale 2017 wird erstmals der Franz-Grabner-Preis verliehen. Die neue Auszeichnung für Dokumentarfilmproduktionen in Andenken an den 2015 verstorbenen ORF-Journalisten und langjährigen Leiter der ORF-TV-Kulturdoku würdigt humanistisches Filmschaffen und wird in den Kategorien Film und TV vergeben. Nun stehen die Nominierungen fest: Um den Titel „Bester Kinodokumentarfilm“ sind die Produktionen „Ein deutsches Leben“ von Christian Krönes, Olaf S. Müller, Roland Schrotthofer und Florian Weigensamer, „Future Baby“ von Maria Arlamovsky und „Unten“ von Djordje Čenić und Hermann Peseckas im Rennen. Nominiert als „Bester Fernsehdokumentarfilm“ sind „Adams Art“ von Lenzo Reinhard, „Menschen und Mächte – Flucht in die Freiheit“ von Andreas Pfeifer und Andreas Novak und „kreuz und quer – Eine fast unmögliche Freundschaft“ von Peter Beringer.

Die Preisverleihung findet am Donnerstag, dem 30. März, in Graz im Rahmen eines Festaktes – mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria und Bundeskanzleramt – statt.

Der Franz-Grabner-Preis ist mit jeweils 5.000 Euro dotiert, gestiftet von den Produktionsverbänden AAFP und Film Austria sowie dem ORF. Das Preisgeld ist für die Entwicklung des Folgeprojekts der Preisträger/innen bestimmt. Initiiert wurde die Auszeichnung von Familie Grabner, AAFP, Film Austria, ORF und der Diagonale mit dem Ziel, Filmschaffende für ihren im ethischen und moralischen Sinne verantwortungsvollen und glaubwürdigen Umgang mit dem Medium zu prämieren und diesen damit weiter zu fördern.

Der fünfköpfigen Fachjury des Franz-Grabner-Preises gehören an: Karin Berger (Filmemacherin, AT), Susanne Biermann (Redakteurin ARTE, FR), Hans Robert Eisenhauer (Geschäftsführer Ventana Film- und Fernsehproduktion, Berlin, DE), Irene Klünder (Geschäftsführerin Haus des Dokumentarfilms, Europäisches Medienforum Stuttgart, DE) und Paul Pauwels (Direktor EDN – European Documentary Network, Kopenhagen, DK).

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at