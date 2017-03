Supermarkt wichtiger als Schule: Worauf die Österreicher bei der Wohnungssuche Wert legen

Einkaufsmöglichkeiten, eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr und kurze Arbeitswege sind für die Österreicher die 3 wichtigsten Faktoren bei der Wohnungssuche

Freizeitangebote und selbst die Nähe zu Schulen sind weniger wichtig, das zeigt eine repräsentative Studie von immowelt.at, einem der führenden Immobilienportale

Familien mit Kindern legen größeren Wert auf kurze Arbeitswege und machen dafür beim Image des Wohnviertels eher Abstriche

So individuell der Wunschzettel eines jeden Wohnungssuchenden auch ist, bei den großen Standortfaktoren sind sich die Österreicher ziemlich einig. Für 73 Prozent sind gut erreichbare Einkaufsmöglichkeiten eine Top-Priorität. Das zeigt eine repräsentative Studie von immowelt.at, einem der führenden Immobilienportale. Die darin Befragten wählten aus einer Liste vorgegebener Faktoren ihre 3 wichtigsten Kriterien. Neben dem Supermarkt um die Ecke gehören dazu vor allem eine gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (41 Prozent) und kurze Wege zur Arbeit (33 Prozent).

Kultur vor der Haustür? Lieber einen Parkplatz!

Die deutliche Mehrheit setzt damit ihre Prioritäten klar pragmatisch. Sind Grundversorgung und Mobilität gewährleistet, lässt sich irgendwie auch der Rest des Lebens angenehm gestalten. Weniger wichtig sind den Österreichern die Nähe zu Kultur- und Freizeitangeboten (22 Prozent) oder Restaurants und Wirtshäusern (11 Prozent). Stattdessen hätten die Befragten lieber ausreichende Parkmöglichkeiten vor der Haustür (25 Prozent).

Familien suchen kurze Arbeitswege

Natürlich gibt es bei den Präferenzen auch Unterschiede: Familien mit Kindern wünschen sich gleich nach den Einkaufsmöglichkeiten (60 Prozent) die Nähe zu Schulen (44 Prozent). Der kurze Arbeitsweg folgt dicht darauf mit 43 Prozent. Abstriche machen sie dafür lieber beim Image ihres Wohnviertels (14 Prozent). Singles legen auf den Ruf der Nachbarschaft deutlich größeren Wert (28 Prozent) - fast so viel wie auf Kultur- und Freizeitangebote in der Nähe (29 Prozent).

Für die von immowelt.at beauftragte repräsentative Studie "Wohnen und Leben 2017" wurden im Februar 2017 österreichweit 496 Personen (Online-Nutzer) ab 18 Jahren befragt.

Die Ergebnisse der Studie im Überblick:

Welche der folgenden Umgebungskriterien sind Ihnen bei der Wohnungssuche besonders wichtig? (bis zu 3 Antworten möglich) - gut erreichbare Einkaufsmöglichkeiten: 73 Prozent - gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr (z. B. Bus-/Bahnanbindung, Regionalverkehr): 41 Prozent - kurzer Weg in die Arbeit: 33 Prozent - gute Parkmöglichkeiten in der Umgebung: 25 Prozent - Ansehen/Image der Nachbarschaft: 23 Prozent - Kultur- und Freizeitangebote: 22 Prozent - Schulen in der Nähe: 15 Prozent - Wirtshäuser und Restaurants in der Nähe: 11 Prozent - Kinderbetreuung (z. B. Krippe, Kindergarten, Tagesheim): 11 Prozent - gute überregionale Anbindung (z. B. Flughafen, Schnellzug, Autobahnen): 10 Prozent - Hochschulen in der Nähe: 2 Prozent

