GOURMET „Frisch zu Tisch“ – neues Angebot für Wiener Unternehmen

Neue Angebotslinie für individuelle, hochwertige Mittagsspeisen – täglich frisch gekocht und vormittags geliefert!

Wien (OTS) - Die neue Businessmenü-Linie GOURMET „Frisch zu Tisch“ richtet sich an Firmen im urbanen Umfeld von Wien, die ihren Mitarbeitern einen warmen und ausgewogenen Mittagstisch anbieten wollen. „Wir entsprechen damit dem Trend nach mehr Individualisierung und dem Wunsch der Menschen, sich das Mittagessen täglich frisch an den Arbeitsplatz liefern zu lassen“, erklärt GOURMET Geschäftsführer Herbert Fuchs die Hintergründe für die Erweiterung des Portfolios im Geschäftsfeld Business Catering Menüservice. Die Speisen werden nach individuellen Kundenwünschen zubereitet und sind nach Lieferung innerhalb weniger Minuten essfertig.

Individueller Genuss am Arbeitsplatz

„Frisch zu Tisch“-Gerichte werden nicht nur frisch geliefert, sondern auch entsprechend nach Kundenwünschen gekocht und zusammengestellt: z.B. feurig scharf oder mild gewürzt, mit Reis oder Erdäpfel als Beilage, extra Topping als Finish oder auch als XXL-Portion für den großen Hunger. Der Gast kann sich täglich bis 14:00 Uhr Zeit nehmen, aus dem vielfältigen Speisenangebot sein Mittagessen – entsprechend seiner Vorlieben – auszuwählen und bekommt tags darauf seine Bestellung in personalisierter und umweltfreundlicher Verpackung direkt ins Büro geliefert.

Einfache Bestellung für Unternehmen und deren Mitarbeiter

Der neue Webshop zeichnet sich durch ein einfach zu bedienendes Bestellsystem und eine benutzerfreundliche Essensverwaltung aus. Piktogramme erleichtern die Suche und Auswahl von Speisen mit vegetarischen, veganen und biologischen Zutaten sowie Gluten- und Laktosefreie Gerichte oder Schweinefleisch-freie Speisen. Darüber hinaus beinhaltet der Webshop die Möglichkeit unterschiedliche betriebliche Stützungsmodelle über das Online-Bestellsystem abzurechnen.

Gekocht nach den Gourmet-Prinzipen

Das tägliche Mittagessen am Arbeitsplatz soll ausgewogen sein, Energie liefern und Freude bereiten. Zudem ist ein warmes Essen im Arbeitsalltag wichtiger Bestandteil betrieblicher Gesundheitsförderung. GOURMET verfügt über langjährige Erfahrung in der Betriebsverpflegung, die Ausgewogenheit der Speisenzusammenstellung erfolgt durch ErnährungsexpertInnen, gekocht wird wie zuhause - größtenteils mit heimischen, saisonalen Zutaten, ohne Zusatz von Geschmacksverstärkern, Farb- und Konservierungsstoffen. Für Abwechslung im Arbeitsalltag sorgt eine große Auswahl an Tagestellern, vegetarischen Gerichten, Pasta, Salaten, Suppen, Desserts und Limonaden - natürlich hausgemacht und ultrafrisch.

www.frischzutisch.at

Zum Unternehmen

GOURMET hat sich als Österreichs Marktführer bei Menü-, Catering- und Gastronomieservices ganz dem Thema Essen und Genuss verschrieben. Gleichzeitig bietet GOURMET Verlässlichkeit und Sicherheit – von der Rückverfolgbarkeit jeder einzelnen Zutat über international anerkannte Zertifizierungen bis zur perfekten Lieferung des Essens. Das Team von GOURMET kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen, Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel und Top-Gastronomiebetriebe. Als österreichisches Unternehmen legt GOURMET besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und Familienfreundlichkeit. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG.



