Hasbro und Marmalade Game Studio weitern mit der Einführung des CLUE

CLUEDO-Spiels für Mobilgeräte ihre Beziehung aus

London (ots/PRNewswire) - Marmalade Game Studio, führt unter einer Lizenz von Hasbro seine Mobilversion des kultigen Spiels Clue/Cluedo für iOS und Android ein.

Marmalade Game Studio und Hasbro haben Ihre Beziehung erweitert, um eine weitere weltweit bekannte Gaming-Marke auf Mobilgeräte zu bringen. Die digitale Version des CLUE/CLUEDO-Spiels von Marmalade ist die allererste treue Umwandlung des klassischen Familienspiels für Mobilgeräte überhaupt, das jetzt für iOS und Android zur Verfügung steht.

Das CLUE/CLUEDO-Mobilgerätespiel hat beliebte Charaktere wie Fräulein Gloria Roth und Oberst Günther von Gatow, und Frau Elvira Weiß, den enigmatischen Experten in Sachen Gifte. Das traditionelle Herrenhaus im Tudor-Stil wird in einer schönen 3-D-Wiedergabe des Spielbretts und üppigen 2-D Szenen zum Leben erweckt und taucht den Spieler in die Spielewelt ein wie nie zuvor.

Während sie versuchen das Rätsel zu lösen, stellen Spieler mithilfe des innovativen virtuellen Clue-Sheet-Hinweisblatts Forschungen an, stellen Fragen und bringen Beweise ans Licht. WER hat es getan? Mit WELCHER Waffe? Und WO?

"Wir freuen uns ungemein, das CLUE-Spiel in der digitalen Welt zum Leben erweckt zu haben," sagte Mark Blecher, Senior Vice President of Digital Gaming and Corporate Development bei Hasbro. "Marmalade Game Studio hat eine treue Adaption des sehr beliebten Spiels geschaffen, bei dem sicher ist, dass es Fans in der ganzen Welt begeistern wird."

"Marmalade freut sich, durch die Lieferung des CLUE/CLUEDO-Mobilgerätespiels für eine weltweite Fangemeinde seine Beziehung mit Hasbro zu erweitern," sagte Mike Willis, CEO von Marmalade Game Studio. "Dadurch, dass wir dieses kultige Spiel auf Mobilgeräte bringen, geben wir einem neuen Publikum ein sehr beliebtes Spiel in einem neuen, digitalen Format."

Informationen zu Marmalade Game Studio

Das in London ansässige Marmalade Game Studio ist eine der erfahrensten Entwicklerschmieden für Mobilgerätespiele der Welt. Marmalade Game Studio entwickelt "Best-in-Class"-Titel für eine eindrucksvolle Liste von Markeninhabern der Spitzenklasse rund um den Globus. Bemerkernswerte Erfolge umfassen The Game of Life (Spiel des Lebens), Transformers: Robots in Disguise und Littlest Pet Shop:

Your World.

Informationen zu Hasbro

Hasbro (http://www.hasbro.com) (NASDAQ: HAS) ist ein weltweites Spiele- und Unterhaltungsunternehmen, das es sich auf die Fahne geschrieben hat, Die besten Spielerfahrungen der Welt zu schaffen. Von Spielzeug und Spielen, über Fernsehen, Kino, digitales Gaming und Konsumgüter bietet Hasbro eine Vielfalt von Möglichkeiten, wie Konsumenten seine kultigen Marken wie NERF, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, PLAY-DOH, MONOPOLY, LITTLEST PET SHOP und MAGIC: THE GATHERING erleben können sowie auch die Spiele führender Partnermarken. Die Hasbro Studios des Unternehmens und sein Film-Label, Allspark Pictures, bauen ihre Marken weltweit über großartige Erzählkünste und großartigen Inhalt auf allen Schirmen auf. Über sein Engagement in Bezug auf soziale Verantwortung des Unternehmens und Philanthropie hilft Hasbro dabei, die Welt zu einem besseren Lebensort für Kinder und ihre Familien zu machen. Mehr Informationen erhalten Sie unter http://www.hasbro.com, und folgen Sie uns auf Twitter (@Hasbro (https://twitter.com/Hasbro) und @HasbroNews (https://twitter.com/HasbroNews)) sowie Instagram (@Hasbro (https://instagram.com/hasbro/?hl=en)).

