Wiener Tierschutzverein päppelt Katzenopa auf

19jähriger Fundkater „Väterchen“ konnte bei seiner Einlieferung nicht gehen. Mittlerweile erkundet er den Wiener Tierschutzverein.

Vösendorf (OTS) - Auf stolze 19 Jahre wird der rote Katzensenior „Väterchen“ geschätzt. Er wurde kürzlich in Perchtoldsdorf (Niederösterreich) von einem Tierfreund in seinem Garten entdeckt, der ihn umgehend in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf brachte.

Dort wurde rasch bemerkt, dass der betagte Kater nicht mehr selbstständig gehen konnte. Er wurde sofort vom WTV-Tierärzteteam eingehend untersucht und geröntgt. Dabei stellte sich heraus, dass „Väterchen“ an Arthrosen leidet, was in Zusammenhang mit seinem hohen Alter und der wenig vorhandenen Muskelmasse vermutlich der Grund für seine Probleme beim Gehen sein dürfte. Er erhielt Infusionen und bekommt nun Ergänzungsfutter zur Stärkung der Gelenke. Als Draufgabe gab es noch eine eingehende Fellpflege. Ansonsten war der Kater aber in einem relativ guten Zustand. Glaubt man der Umrechnung von Katzen-in Menschenjahren, so ist „Väterchen“ immerhin schon über 90 Jahre alt.

Danach wurde er einige Tage im WTV-Katzenhaus erstmal so richtig aufgepäppelt und die Pflegerinnen und Pfleger bemühten sich sehr um den alten Kater. Neben vielen Streicheleinheiten und Futter wurde vor allem an seinem Gehproblem gearbeitet. Und siehe da: Mittlerweile ist der Katzenopa, der übrigens durch seine wunderschönen blauen Augen sofort das Herz jedes WTV-Mitarbeiters erobert, durch die Behandlung auch schon wieder ganz gut zu Fuß unterwegs und erkundet neugierig das WTV-Katzenhaus. Natürlich in einem ganz stressfreien und seniorengerechten Tempo. Generell ist „Väterchen“ über jede Streicheinheit dankbar und erweist sich immer mehr als wahrer Schmusekater.

Da „Väterchen“ bei seiner Einlieferung nicht gechipt war, gibt es leider keine Hinweise auf mögliche Besitzer. Der WTV gibt die Hoffnung dennoch nicht auf, dass sich in den nächsten Tagen noch jemand meldet. Sollte dies nicht passieren, so kann „Väterchen“ nach Ablauf der gesetzlichen Wartefristen für Fundtiere durchaus zu erfahrenen Katzenkennern ziehen, die dem Katzenherren noch einen schönen und stressfreien Lebensabend bereiten.

