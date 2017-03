Wien-Ottakring: Dealer festgenommen

Wien (OTS) - Im Zuge des Streifendienstes wurden Beamte der Polizeiinspektion Boltzmanngasse am 15. März 2017 um 00.30 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der am Lerchenfelder Gürtel Suchtmittel verkaufte. Bei einer Kontrolle unter Zuziehung eines Polizei-Diensthundes wurden insgesamt 16 Baggies mit Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Der 17-Jährige befindet sich in Haft.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at