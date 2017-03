TrustYou und feratel erweitern Kooperation mit kostenfreier Fragebogensoftware TrustYou Stars Lite

Innsbruck/München (OTS) - TrustYou, die größte Gästefeedback-Plattform der Welt, und feratel, Gesamtlösungsanbieter im Tourismussektor, vertiefen ihre erfolgreiche Kooperation für Destinationen. Im Rahmen der neuen TrustYou Connect TrustYou Partnerschaft mit feratel haben alle Destinationsmanagementorganisationen (DMO) die Möglichkeit, TrustYou Stars Lite - eine Basisversion der etablierten Fragebogensoftware TrustYou Stars - zu nutzen und allen Betrieben zur Verfügung zu stellen.

TrustYou und feratel arbeiten bereits seit 2011 erfolgreich zusammen und ermöglichen Destinationen die Integration von TrustYous Widgets zur Verbesserung des Online-Buchungsprozesses. Zudem verwenden namhafte Destinationen wie Bad Hindelang und Oberstaufen bereits die kostenpflichtigen Fragebogen-Vollversion TrustYou Stars, um die Gästezufriedenheit und Qualität des touristischen Angebots zu messen. Mit der neuen TrustYou Connect feratel Partnerschaft erhalten nun alle Betriebe des feratel Deskline 3.0 Destinationsmanagementsystems direkt im Wartungstool Zugang zur Basisversion der Fragebogensoftware TrustYou Stars Lite.

Michael Menzel, VP Strategic Partnerships, bei TrustYou sagt: ”Wir freuen uns sehr, allen DMO-Kunden von feratel TrustYou Stars Lite kostenfrei anzubieten. Somit können wir unsere bestehende Partnerschaft mit feratel bedeutend ausbauen und einer größeren Anzahl von Destinationen zu mehr Gästefeedback verhelfen.” DMOs und ihre Betriebe können mithilfe einer Vorlage unbegrenzt Fragebögen an Gäste versenden und die gesammelten Daten der letzten 30 Tage analysieren. Gäste können durch die Google Push-Funktion des Weiteren eine Bewertung bequem bei Google veröffentlichen. Dies erhöht die Anzahl an Bewertungen, und ermöglicht eine grundsätzliche Übersicht über Performance, Unterkunftsqualität und Erlebnisse vor Ort. Die Betriebe können zudem ihr eigenes Bewertungswidget konfigurieren und in ihre Webseite integrieren. TrustYou Stars Lite Nutzer können problemlos zur Vollversion upgraden und von allen erweiterten Funktionen wie die Erstellung individueller Fragen sowie die Anpassung des Fragebogens mit Logo und im Design des Hotels profitieren. Vollversion-Nutzer haben zudem Zugang zur kompletten Analyse aller Daten der letzten 24 Monate.



Dr. Markus Schröcksnadel, CEO der feratel media technologies AG, ergänzt, “TrustYou Stars Lite erweitert das Portfolio unseres Destinationsmanagementsystems optimal. Zusätzlich zu unseren Kunden, die bereits die Vollversion und TrustYou Widgets nutzen, können nun alle Destinationen auf TrustYous hochwertige Fragebogensoftware zugreifen. Die Partnerschaft mit TrustYou hat sich bei zahlreichen DMOs bereits bewährt und wir sind sicher, dass diese Erweiterung zur Verbesserung der Qualität und des Buchungsprozesses beiträgt.”

Rückfragen & Kontakt:

feratel media technologies AG

Mag. Gabriela Huter

Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck

Tel.: +43 512 7280 1407

E-Mail: gabriela.huter @ feratel.com

www.feratel.com