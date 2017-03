Haarige Angelegenheit: VIER PFOTEN gibt Tipps zur Hundefellpflege

Die richtige Fellpflege hält Hunde gesund und stärkt außerdem die Bindung zwischen den Vierbeinern und ihren Haltern Martina Pluda, Kampagnenleiterin VIER PFOTEN

Wien (OTS) - Das Fell eines Hundes ist sehr wichtig für das Tier: Es schützt vor Wettereinflüssen und hilft die Körpertemperatur zu regulieren. Daher sollte es immer gut gepflegt werden. VIER PFOTEN hat dazu einige Tipps für Hundehalter parat.

„Die richtige Fellpflege hält Hunde gesund und stärkt außerdem die Bindung zwischen den Vierbeinern und ihren Haltern“ , sagt Martina Pluda, Kampagnenleiterin von VIER PFOTEN. Als wichtigste Maßnahmen gelten:

Regelmäßig zur Bürste greifen

Zur richtigen Pflege des Hundefells gehört in erster Linie das Bürsten. Es trägt dazu bei, loses, abgestorbenes Haar, Hautschuppen und Schmutz zu entfernen und Verfilzungen zu lösen. Das ist besonders wichtig, weil sich unter dem Filz Parasiten ansiedeln können. Wer das Fell seines Hundes regelmäßig pflegt, kann auch Zecken und Flöhe rechtzeitig entdecken und entfernen, bevor sie gesundheitliche Probleme verursachen. Außerdem wird die Haut durch das Bürsten massiert und besser durchblutet, die Talgdrüsen werden angeregt, schützendes Fett zu produzieren.

Nicht zu oft baden

Eine gesunde Haut schützt Hunde auch vor Bakterien und Viren. Damit diese Schutzfunktion nicht zerstört wird, sollten Hundehalter ihren Vierbeiner nur in wichtigen Ausnahmefällen in die Badewanne setzen. Die VIER PFOTEN Experten empfehlen das nur bei starken Verschmutzungen, die durch Kämmen oder Bürsten nicht entfernt werden können oder wenn die Vierbeiner sich einmal zum Leidwesen ihrer Halter in Exkrementen oder etwas ähnlich Übelriechendem gewälzt haben.

Die richtige Ausstattung für die Hundepflege

Im Handel erhältliche Bürsten und Kämme gibt es für jede Fellart. Bei der Auswahl der Grundausstattung sollte sich jeder Hundehalter gut beraten lassen. Ungeeignete Pflegeutensilien können zum Beispiel bei der Pflege eines besonders langen Hundefells für Mensch und Hund zu einem unliebsamen Erlebnis werden.

Herkömmliches, für die Pflege eines Menschen hergestelltes Badeöl oder Schaumbad ist für Hunde nicht geeignet. Es berücksichtig nicht den PH-Wert der Hundehaut und greift deren Säureschutzmantel an. Hundehalter sollten deshalb auf ein spezielles, rückfettendes Hundeshampoo zurückgreifen. Eine rutschfeste Unterlage bietet dem Hund einen sicheren Stand während dem Bad.

Früh übt sich

Der Hund sollte schon als Welpe spielerisch an die Fellpflege gewöhnt werden. Das Bürsten dient dabei aber nicht nur der Fellpflege alleine; die Hunde genießen die Aufmerksamkeit ihrer Halter meist sehr. Damit wird Bürsten für sie zu einem richtigen Wellness-Erlebnis.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Elisabeth Penz

Press Office Austria

VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz

Linke Wienzeile 236, 1150 Wien



Tel: + 43 (0)1 895 02 02 - 66

Fax: + 43 (0)1 895 02 02 - 99

Mobil: + 43 (0)664 3086303

elisabeth.penz @ vier-pfoten.org

www.vier-pfoten.at www.vier-pfoten.org