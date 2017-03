2. ABCstar – Austrian Blogger Conference – 21. & 22. April 2017, Tabakfabrik Linz | Networking, Workshops & Keynotes für BloggerInnen

Bloggeralarm in Linz...wird es am 21. & 22. April in der Tabakfabrik heißen! Zum zweiten Mal ruft die ABCstar - powered by Pulpmedia - in die wohl coolste Location von Linz.

Perchtoldsdorf (OTS) - Mit etwa 150 Teilnehmern, intensiven Keynotes, spannenden Workshops und konstruktiven Business-Speeddatings wird die ABCstar die größte Veranstaltung ihrer Art sein und somit auch ein absoluter Pflichttermin für BloggerInnen, für die, die es noch werden möchten und auch für Unternehmen, die Bloggerconnections suchen.

Das Programm der ABCstar 2017 finden alle Interessierten unter www.abcstar.at, Partner und News behält man am Besten unter www.facebook.com/ABCstar.at im Auge.

Keynotes

Fix dabei sind unter anderem Daniel Frick von Urlaubsguru.at, die vor erst 4 Jahren ihr Business, wie kann es anders sein, als Blogger gestartet haben. Der Einsatz gibt ihnen Recht. Nach nur 4 Jahren stehen sie mit einer der größten Reise-Community Österreichs da und ihrem Wachstum scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein. Ein weiterer „Expansionswirbelwind“ ist Ali Mahlodji, der sich alleine in den letzten 3 Monaten zu einem der vielbeachtetsten Jungunternehmer Österreichs entwickelt hat. Von Robert Bogner und Paul Lanzerstorfer von Pulpmedia erfahren die Teilnehmer „Warum man Leute fürs Reisen bezahlen sollte“ und Martina Kapral ist mit dabei um allen, die nach so vielen Erfolgstories an sich zweifeln sollten, wieder Mut zu machen. Unter dem Motto Blog.Legal wird Frau Dr. Bettina Stomper-Rosam über die rechtlichen Hintergründe berichten. Neben all diesem spannenden Know How und Lebensgeschichten stehen Networking und Austausch im Mittelpunkt.

Business-Speeddating

Ein absolutes Highlight der ABCstar wird das Business-Speeddating am Samstag Vormittag sein. Hier werden BloggerInnen und interessierte Unternehmen thematisch abgestimmt zusammengeführt um über mögliche zukünftige Kooperationen zu sprechen. Dass sich hier einige langjährige Partnerschaften ergeben, davon kann ausgegangen werden.

Workshops

Perfekte Fotos, hipper SnackContent oder Trafficsteigerung auf der Website, das sind nur einige der vielen Workshopthemen, von denen man maximal drei am Nachmittag des zweiten Tages besuchen kann. Unser Tipp: am Besten gleich zu dritt teilnehmen und sich danach austauschen…ansonsten hat man die Qual der Wahl.

Garantiert sind auf jeden Fall hochklassige Vorträge, egal wofür man sich entscheidet, beste Stimmung, optimale Versorgung während der gesamten Veranstaltung und viele neue Kontakte!

ABCstar - Austrian Blogger Conference

Die Konferenz rund um's Bloggen in Österreich.



Mit Vorträgen, Workshops, Business-Speeddating und jeder Menge Networking.



21. & 22. April 2017,

Tabakfabrik Linz



Datum: 21.04.2017, 10:00 - 18:00 Uhr

Ort: Tabakfabrik Linz, Eingang G1 - Gruberstraße

Peter-Behrens-Platz , 4020 Linz, Österreich

Url: http://www.abcstar.at/

Weitere Informationen sowie das komplette Programm Finden Sie hier

Rückfragen & Kontakt:

Christina Neumeister-Böck, Thomas Reischer

n.b.s hotels & locations

Elisabethstrasse 23, 2380 Perchtoldsdorf

Tel.: +43 1 867 36 60

office @ nbs.co.at

www.abcstar.at