POOL + GARDEN TULLN von 23. bis 26. März 2017

Tulln (OTS) - Das erfrischende Motto verspricht, was die Frühjahrs-Messe hält!

Pünktlich mit den ersten Sonnenstrahlen zu Beginn des Frühlings startet das erste Highlight der Gartensaison 2017 – die pool + garden Tulln – Österreichs größte Messe für stilvolles Leben im eigenen Garten. „Wohnen im Garten“ ist das zentrale Thema der Messe und verbindet den persönlichen Lebensraum um eine zusätzliche Dimension. 280 Aussteller präsentieren Neuigkeiten und Trends bei Pools, Whirlpools, Infrarotkabinen, Gartenmöbel, Gartengestaltung, Beschattung und Wintergärten.

Österreichs größte Gartenmöbelmesse – Indoor wird Outdoor!

Mehr als 40 Spezialisten im Gartenmöbelbereich präsentieren pünktlich zu Saisonbeginn die Neuheiten der Gartensaison 2017. Die Größe und Vielfalt der ausgestellten Modelle machen die pool + garden Tulln zu Österreichs größter Gartenmöbelmesse. Schicke Gartenmöbel liegen voll im Trend, die neuen Designs verwandeln die Terrasse zum wahren „Outdoor-Wohnzimmer“. Loungemöbel aus robusten Materialien, feuchtigkeitsabweisend und witterungsbeständig, setzen neue Akzente im Outdoor Bereich. Ob Geflecht,- Metall,- Niro oder Textilene-Möbel, Sessel – mit oder ohne Armlehnen, in trendigen Farben oder in schlichten Anthrazit, für Balkon, Terrasse oder Garten, auf der pool + garden Tulln gibt es für jedes Budget die passende Gartenmöbelgarnitur.

Neuheiten für Garten, Balkon oder Terrasse

Jetzt ist die ideale Zeit, Garten, Balkon oder Terrasse mit einem „Frische-Kick“ zu versehen. Eine umfangreiche Auswahl an komfortablen Sitzgruppen, Liegen und Sesseln wird auf der pool + garden Tulln präsentiert. Die Firma Exito zeigt nicht nur Gartenmöbel in verschiedensten Strukturen, sondern bietet auch Metall,- Kunststoff,- Textilen und Geflecht sowie Liegen für den eigenen Spa Bereich im Garten an. Voll im Trend liegen auch Strandkörbe. Die Farbe Azurblau ist in dieser Saison angesagt. „ Strandkörbe, durchgeflochten ohne textile Innenbespannung sind der Trend der Saison 2017. Durch das Innen- und Außengeflecht hält der Strandkorb Regen, Wind und Sonne stand und ist daher sehr witterungsbeständig. “ informiert Frau Sarah Nagl-Kopetzky von Strandkorb Nagl. Die Firma Megh setzt mit der Serie Rustica Garden auf Outdoor Wood Furniture. Vom Einzeltisch bis zur kompletten Sitzgruppe mit Eckbank und Sessel, von der Schaukel zum "Seele-baumeln-lassen" bis zum Gartenpavillon – verarbeitet wird Massivholz in reiner Handarbeit nach individuellen Wünschen. Ob geölt, natur oder lackiert – jede Ausführung ist möglich.

Grillen - heißer Genuss unter freiem Himmel

Auf der pool + garden Tulln geht es heiß her – viele Aussteller präsentieren die neuesten und innovativsten Griller und mobile Backöfen. Der Sommer rückt schon in großen Schritten näher und verspricht mehr Tage im Grünen. An sonnigen Tagen wird gerne der Griller angezündet. Nicht nur Fleisch findet den Weg auf den Griller, auch Fisch, Meeresfrüchte, verschiedenste Beilagen von Halloumi bis zu gegrillten Zucchini sowie köstliches vegetarisches Grillgut hat seinen wohlverdienten Platz. Team Styria bietet die multifunktionale Gartenfeuerstelle an. „ Egal ob Würstel, Mais, Fisch, Suppen, Gulasch im Kessel oder Glühwein – für Partyspaß ist gesorgt. “ so Ing. Bernd Lambauer von Team Styria. Sollte es am Abend etwas kühler werden, kann die Schale wunderbar zu einer romantischen Feuerstelle verwandelt werden. Einen mobilen Backofen bietet „Der Merklinger“. „ Ob für den Privatgebrauch oder für das Feuerwehrfest, der mobile Backofen kann grillen, backen und räuchern. “ erklärt Markus Merklinger. Ein weiteres Highlight ist der rauchfreie Lotus Grill. Es gibt ihn in sechs bunten Farben und zwei Größen. Er kann überall mittransportiert werden und ist nach nur 3 Minuten Betriebsbereit. Als Zubehör gibt es den Pizzastein oder die Grill-Teppanyakiplatte. Eine edle Transporttasche ist natürlich inklusive. Der Funco Grill ist ein wahres Multifunktionswunder, denn er kann vieles sein. Je nach Bedarf fungiert er als Griller, Getränkekühler oder Suppen- und Punschkoch. „ Im Mittelpunkt steht der Spaß am gemeinsamen Grillen. “ erklärt Geschäftsführer Christian Hinterleitner von der Firma Hinterleitner.

