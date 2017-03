Konzert: "In meiner Hand eine Wolke"

Eine Bühne für eine Kultur des Miteinanders

Wien (OTS) - Erstmals stehen am 22. März in Österreich angekommene KünstlerInnen aus Syrien, Afghanistan, dem Iran und dem Irak gemeinsam mit österreichischen MusikerInnen auf der Bühne des Theater Akzent in Wien.

„In meiner Hand eine Wolke“, ein Projekt von kulturen in bewegung/VIDC, stellt Musik aus den Herkunftsländern der KünstlerInnen in den Mittelpunkt. Vorranging ist der Aspekt des Zusammenspiels. Neben traditioneller Musik aus Afghanistan, dargeboten vom Ensemble Musafer, wird der bekannte kurdisch-syrische Sänger und Komponist Salah Ammo ein neues Trio-Projekt vorstellen. Orwa Saleh präsentiert erstmals sein Oud-Ensemble. „Das Finden einer gemeinsamen Musiksprache ist immer eine Herausforderung, der ich mich gerne stelle“, so Wolfgang Schlögl (I-Wolf), der gemeinsam mit dem afghanischen Rapper Youssuf einen neuen Song für das Programm erarbeitet. Auch die österreichischen Durchstarter DAWA werden mit dem syrischen Sänger Ali Asaad ein gemeinsames Lied präsentieren. Die vier Musiker des Jabbar Ensembles aus Bagdad hingegen geben Einblicke in die klassische Musiktradition ihres Landes.

„In meiner Hand eine Wolke“ betitelt sich das Programm in Anlehnung an ein Gedicht des palästinensischen Schriftstellers Mahmoud Darwisch. Es verweist auf das Schicksal geflüchteter Menschen in der Diaspora.

