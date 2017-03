Wenn Früchte Daten tragen

Raspberry Pi und Banana Pi im Einsatz zum Sammeln und Auswerten persönlicher Daten

Firmen haben den großen Vorteil, dass sie Daten über sehr viele Benutzer in einem speziellen Segment haben. Damit Benutzer von eigenen Daten profitieren können, sind aber viele Daten aus unterschiedlichen Quellen notwendig. Möglichst viele Datenquellen zu erschließen, ist die große Herausforderung an der wir derzeit arbeiten. Christoph Fabianek, Gründer von OwnYourData

Jeder von uns erzeugt täglich große Datenmengen und Tim Berners-Lee hat den Kontrollverlust über eigene Daten kürzlich als eine der großen Gefahren für das Internet bezeichnet. OwnYourData ermöglicht es, selbst von diesen Daten zu profitieren, anstatt sie bedingungslos sammelwütigen Organisationen zu überlassen. Um die Privatsphäre zu schützen, bietet es einen radikalen Paradigmenwechsel bei der Informationsverarbeitung. Üblicherweise wandern unsere Daten an die Betreiber von Webservices und Apps, um im Gegenzug diese nutzen zu können. OwnYourData dreht den Spieß um: Benutzer behalten ihre Daten und speichern sie im eigenen Datentresor der zB am Raspberry Pi daheim betrieben wird. Apps und Services werden ebenfalls in den Datentresor geladen.

Privatsphäre und Datenanalyse - geht das?

Eine Studie in den USA hat ergeben, dass bereits 45% der Internetnutzer Onlinedienste aus Sorge um die Privatsphäre nicht mehr nutzen. Bei all der berechtigten Sorge um Sicherheit und Privatsphäre vergessen wir aber leicht, dass die heutigen Möglichkeiten der Datenanalyse auch Chancen für uns bieten, um Zusammenhänge in unserem Leben zu entdecken und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Bisher waren aber leider die einzigen Profiteure dieser Datenanalysen große Konzerne wie Facebook, Google & Co. OwnYourData bringt nun die Macht der Algorithmen zu jedem nachhause und wahrt dabei die Privatsphäre.

Die Technik dahinter basiert auf Docker und Programme werden dabei vorkonfiguriert auf den eigenen Computer heruntergeladen. Damit verlassen Daten niemals die eigenen 4 Wände und man profitiert trotzdem von den Möglichkeiten, die sonst den high-tech Startups aus dem Silicon Valley vorbehalten sind.

Gemeinnütziger Verein und Open Source

Organisatorisch wird OwnYourData als gemeinnütziger Verein geführt und Netidee förderte das Vorhaben im Jahr 2016. Mittlerweile ist ein erster Prototyp verfügbar und rund 10 Apps stehen zum Datensammeln und Auswerten zur Verfügung. Alle Teile werden unter einer Open Source Lizenz bereitgestellt und jeder ist eingeladen, neue Datenquellen zu erschließen, weitere Algorithmen zu entwickeln oder Ideen zur Auswertung beizusteuern.

Christoph Fabianek, Gründer von OwnYourData, beschreibt den aktuellen Status so: „Firmen haben den großen Vorteil, dass sie Daten über sehr viele Benutzer in einem speziellen Segment haben. Damit Benutzer von eigenen Daten profitieren können, sind aber viele Daten aus unterschiedlichen Quellen notwendig. Möglichst viele Datenquellen zu erschließen, ist die große Herausforderung an der wir derzeit arbeiten."

Anwendungsgebiete

Konkrete Beispiele für den Einsatz von OwnYourData sind die Auswertung der eigenen Kontodaten, ein Allergie-Tagebuch zum Vergleich des eigenen Befindens mit der lokalen Pollenbelastung oder die Verwendung bei IoT Projekten. OwnYourData hat zum Beispiel gemeinsam mit der IoT Austria bei der Quintessenz ein Raumklimasteuerung realisiert. Der Vorteil dabei: alle Sensordaten werden nur lokal auf einem Banana Pi gespeichert und dort auch verarbeitet. Es gibt keine Verbindung zum Internet und damit auch keine Gefahr von Angriffen.

Zur privaten Speicherung eigener Dateien wie zB Fotos oder Dokumente mit den Vorteilen eines Cloud-Dienstes gibt es bereits Lösungen (NextCloud, Seafile, u.v.m.). Durch die Erweiterung dieser Angebote um das Sammeln von unstrukturierten Daten wird ein weiterer Schritt zur Selbstbestimmtheit im Umgang mit digitalen Medien gesetzt. OwnYourData hat es sich zum Ziel gesetzt, solche Lösungen frei und unabhängig von Firmeninteressen anzubieten. Unter OwnYourData.eu stehen weitere Informationen zur Verfügung, die Funktionen können in einer Demo ausprobiert werden und Anleitungen beschreiben wie man OwnYourData selbst einsetzen kann.

