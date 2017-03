EINLADUNG | Präsentation „Abgelehnt“ ... „Nicht tragbar“

Wien (OTS) - Das Universitätsarchiv der TU Wien präsentiert am 15. März 2017 eine Publikation zu verfolgten Studierenden und Angehörigen der TH in Wien nach dem „Anschluß“ 1938.

Das Heft 11 des Universitätsarchivs trägt den Titel "'Abgelehnt' ... 'Nicht tragbar' - Verfolgte Studierende und Angehörige der TH in Wien nach dem 'Anschluß' 1938". Das Autor_innen-Team des Universitätsarchivs hat erstmals alle Namen von Angehörigen der Technischen Hochschule in Wien des Jahres 1938, die nationalsozialistischer Verfolgung ausgesetzt waren, aufgelistet. Soweit dies möglich war, wurden biographische Informationen recherchiert und kurze Lebensläufe erstellt, und zwar gleichermaßen für die Studentin, den ordentlichen Professor, den Hausdiener oder den Lehrbeauftragten. Die daraus entstehende Gesamtschau ergibt ein bedrückendes Bild der schlimmsten Vertreibungsaktion in der Geschichte der TU Wien.

Präsentation „Abgelehnt“ … „Nicht tragbar“

15. März 2017, 19:00 Uhr

Jüdisches Museum Wien

Dorotheergasse 11, 1010 Wien

Eintritt frei, begrenzte Teilnehmer_innenzahl

U.A.w.g. unter events @ tuwien.ac.at

Rückfragen & Kontakt:

Technische Universität Wien

Universitätsarchiv

Dr. Paulus Ebner

Karlsplatz 13, 1040 Wien

paulus.ebner @ tuwien.ac.at

T +043 1 58801-41140