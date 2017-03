BusinessOulu: Milliarden von Gründen, ins arktische Europa zu investieren

Oulu, Finnland (ots/PRNewswire) - Das arktische Europa -Nordfinnland, Schweden und Norwegen - ist die zehntgrößte Wirtschaftsregion der Welt. Die arktische Region ist dazu in der Lage, sich zum größten Anlagebereich in Europa zu entwickeln:

Zwischen 2016 und 2025 könnten die Investitionen in der Region mehr als einhundert Milliarden Euro betragen.

Gemeinsam mit den beiden anderen arktischen Städten Luleå and Tromsø beteiligt sich die Stadt Oulu an der Fachmesse MIPIM.

- Diese Zusammenarbeit des arktischen Europas hat schon zu einer neuen Flugroute zwischen den Städten geführt (dem "Arctic Airlink"), die Kooperation zwischen den Universitäten verstärkt und Exportchancen für nördliche Unternehmen eröffnet. Pauliina Pikkujämsä, Head of Marketing and Communications bei BusinessOulu, ist davon überzeugt, dass Logistik, Forschung und Geschäfte eine unternehmerische Einheit bilden, die das immense Potenzial der arktischen Gebiete international bekannt machen können.

Arctic Europe ist von Europa aus die kürzeste Flugroute zum nördlichen Teil Amerikas und Asiens. Arctic Europe versammelt einen ganzen Bereich unter einer einzigen Marke, mit einem Verständnis für die Arktis, erstklassigem Know-how und immensen natürlichen Ressourcen. Logistik - die Erweiterung eines europaweiten Transportnetzes sowie der Ausbau internationaler digitaler Kommunikationsverbindungen per Kabel - sind ebenfalls ein Aspekt des Wachstumspotenzials der Arktis, das in den kommenden zehn Jahren durch knapp 200 Milliarden an Investitionen gefördert werden wird.

Oulu im nördlichen Finnland ist eine Hightech-Stadt von Weltklasse:

2,6 Milliarden Personen in aller Welt nutzen in Oulu entwickelte IKT-Technologie. Die Stadt ist nicht nur die am schnellsten wachsende Region der nordischen Länder, sondern weist auch die jüngste Bevölkerung Europas auf.

Luleå im nördlichen Schweden ist die "Growth Municipality of the Year 2015" und zudem auch Facebooks Heimatstadt in Europa. Die Luleå University of Technology ist das internationale Kompetenzzentrum für Forschung auf dem Gebiet Mineralogie und Metallurgie.

Troms im nördlichen Norwegen ist der Standort bedeutender Institutionen der die Arktis betreffenden internationalen und nationalen Politik. Die Stadt ist für ihre hochqualifizierten Arbeitskräfte im Bereich Forschung und Entwicklung bekannt. Troms ist stolz auf seine rasch wachsenden Industrien in den Bereichen Weltraumtechnologie, Meeresressourcen, Tourismus und Energie-/Umwelttechnologie.

Auf dem Stand P-1.K1 auf der MIPIM sind vertreten: die Stadt Oulu, Invest in Lapland, Health City, die Stadt Pudasjärvi, Lukkaroinen, Maikkula Estate, Lehto Group, CubiCasa, GBuilder, Pave Architects, die Stadt Luleå, Arctic Airlink, Luleå Airport, Treeohotel, Port of Luleå, die Stadt Tromsø und Arctic Center.

