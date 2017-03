Sanofi und Voluntis verkünden globale Partnerschaft zur Vermarktung digitaler Insulintitrationslösungen für Patienten mit Typ-2-Diabetes

Paris (ots/PRNewswire) - Sanofi und Voluntis haben heute eine nicht exklusive Vereinbarung zur Vermarktung digitaler Insulintitrationslösungen angekündigt. Eine App für Mobiltelefone soll Patienten mit Typ-2-Diabetes, die eine Basal-Insulintherapie erhalten, bei der Entscheidungsfindung und beim Selbstmanagement unterstützen. Die App wird ebenfalls eine Fernüberwachung durch Betreuerteams ermöglichen. Die Vereinbarung vertieft die seit 2011 bestehende Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen durch Erweiterung des Umfangs und der geografischen Abdeckung.

Sanofi wird im Rahmen der Partnerschaft seine Expertise bei innovativen Therapien für Diabetiker einbringen, während Voluntis seine Erfahrung bei der Entwicklung von Begleitsoftware beisteuert. Sanofi und Voluntis werden in Nordamerika und verschiedenen europäischen Ländern Pilotprogramme mit ihrer Mobiltelefon-App auflegen. Die App erhielt die FDA-Zulassung und die CE-Kennzeichnung im Jahr 2016.

Sanofi und Voluntis arbeiten bereits seit mehreren Jahren gemeinsam an innovativen digitalen Lösungen. Ihre Kollaboration begann 2011 mit der Entwicklung von Diabeo®, ein Software-Medizinprodukt, das in Frankreich vermarktet wird und Diabetikern beim Management ihrer Basal-Bolus-Therapie assistiert.

"Wir freuen uns aufrichtig über den Ausbau unserer langen Zusammenarbeit mit Sanofi", sagte Eric Elliott, Vorstandsvorsitzender von Voluntis und ehemaliger CEO von Prime Therapeutics. "Diese neue Phase in unserer Partnerschaft mit einem Weltklasseunternehmen im Bereich Diabetes wird uns dabei helfen, Mediziner und Patienten mit digitalen Titrationstools zu versorgen. Ein weiterer Vorteil der digitalen Therapeutik ist der, dass Hersteller und Kostenträger überprüfen können, ob vereinbarte Nutzenmetriken erfüllt wurden. So können Kosten gespart werden, ohne den Behandlungserfolg und Zugang aufs Spiel zu setzen. Dadurch wird sichergestellt, dass rezeptpflichtige Arzneimittel die Wirkung erzielen, für die sie auf den Markt gebracht wurden."

"Trotz der Verfügbarkeit neuer Arzneien zur Behandlung von Diabetes beobachten wir, dass sich der Behandlungserfolg nicht ausreichend verbessert und mehr als die Hälfte der Patienten nicht gut eingestellt sind", 1 sagte Peter Guenter, Executive Vice President für Diabetes & Cardiovascular bei Sanofi. "Vor diesem Hintergrund arbeitet Sanofi an einem arzneiübergreifenden Ansatz. Wir wissen, dass Diabetes-Management ein Rund-um-die-Uhr-Job ist. Nach unserer Überzeugung bedarf es der richtigen Tools, um den Behandlungserfolg zu verbessern. Unsere langfristige Partnerschaft mit Voluntis wird uns dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen."

Informationen zu Diabetes

Diabetes ist eine chronische Erkrankung begleitet von einem zu hohen Blutzuckerspiegel aufgrund einer Störung der Insulinproduktion oder -nutzung des Körpers. Nach Schätzungen aus dem Jahr 2014 gibt es in den USA 29 Millionen2 und weltweit 422 Millionen Diabetiker3. Die Prävalenz von Typ-2-Diabetes liegt dabei zwischen 90 und 95 %, und 29 % Patienten nehmen Insulin in irgendeiner Form.4 Trotz der Verfügbarkeit effektiver Medikamente erreichen mehr als die Hälfte der Patienten nicht die empfohlenen Vorgaben zur Einstellung des Blutzuckerspiegels.5 Zu den Hauptursachen zählen Schwierigkeiten bei der Insulininitiierung und -titration. Durch Komplikationen in Zusammenhang mit Diabetes entstehen in den USA jährlich Kosten von 245 Milliarden US-Dollar. Die Optimierung der Therapietreue bei Diabetesmedikamenten gilt dabei als einer der besten Ansätze zur Kontrolle der Krankheitskosten.6 In den USA schätzt man das Kosteneinsparungspotenzial auf 4.690 US-Dollar pro Patient und Jahr.7

Informationen zu Sanofi

Sanofi, ein weltweit führendes Healthcare-Unternehmen, ist auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Lösungen speziell für die Bedürfnisse von Patienten spezialisiert. Sanofi besteht aus fünf globalen Geschäftsbereichen: Diabetes and Cardiovascular, General Medicines and Emerging Markets, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur sowie Consumer Healthcare. Sanofi ist an der Pariser (EURONEXT: SAN) und der New Yorker Börse notiert (NYSE: SNY).

Informationen zu Voluntis

Voluntis leistet Pionierarbeit im Bereich Healthcare mit seiner bahnbrechenden therapeutischen Begleitsoftware, die Konnektivität in Therapeutik und medizinische Intelligenz in Software einbettet. Die für die Kontrolle chronischer Erkrankungen entwickelte Begleitsoftware von Voluntis ist auf personalisierte Behandlung, Unterstützung der Koordination des Betreuerteams und Verbesserung des Behandlungserfolgs in der Praxis ausgerichtet. Mithilfe seiner proprietären Technologie hat Voluntis digitale Lösungen für Diabetes, Krebs, Gerinnungshemmung und Hämophilie entwickelt. Der Hauptsitz von Voluntis befindet sich in Paris (Frankreich), und das Unternehmen hat Büros in Cambridge (Massachusetts, USA). Weitere Informationen finden Sie unter http://www.voluntis.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Sanofi

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995 in der jeweils gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt. Zu diesen Aussagen gehören Prognosen und Schätzungen sowie ihre zugrunde liegenden Annahmen, Aussagen hinsichtlich Plänen, Zielen, Absichten und Erwartungen in Zusammenhang mit zukünftigen finanziellen Ergebnissen, Ereignissen, operativen Tätigkeiten, Dienstleistungen, Produktentwicklung und -potenzial sowie Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Leistung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an Wörtern wie "erwarten", "annehmen", "beabsichtigen", "schätzen", "planen" und ähnlichen Begriffen und ihren Abwandlungen zu erkennen. Die Geschäftsleitung von Sanofi ist der Meinung, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen vertretbar sind. Anleger werden aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen sich viele generell der Einflussnahme von Sanofi entziehen und die schwer vorhergesagt werden können. Dies kann zur Folge haben, dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse und Entwicklungen deutlich von den in zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen genannten Ergebnissen und Entwicklungen oder durch diese implizierten oder prognostizierten Ergebnissen und Entwicklungen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem die innewohnenden Unsicherheiten bei Forschung und Entwicklung, zukünftige klinische Daten und Analyse, einschließlich nach dem Inverkehrbringen, Entscheidungen durch Aufsichtsbehörden wie FDA oder EMA über die Genehmigung oder Nichtgenehmigung und den Zeitpunkt der Genehmigung eines Antrags für ein Medikament, eine Vorrichtung oder ein Biologikum, der für solche Produktkandidaten eingereicht wird, sowie deren Entscheidungen hinsichtlich Produktbeschriftung und anderen Angelegenheiten, die sich auf die Verfügbarkeit oder das kommerzielle Potenzial solcher Produktkandidaten auswirken könnte, die Abwesenheit einer Garantie, dass die Produktkandidaten im Fall der Zulassung kommerziell erfolgreich sein werden, die zukünftige Zulassung und der kommerzielle Erfolg therapeutischer Alternativen, das Vermögen von Sanofi, sich externe Wachstumsmöglichkeiten zunutze zu machen und/oder Zulassungen von Aufsichtsbehörden einzuholen, Risiken in Zusammenhang mit geistigem Eigentum und etwaigen anhängigen laufenden oder zukünftigen Rechtsstreitigkeiten und dem Endergebnis solcher Rechtsstreitigkeiten, Trends bei Wechselkursen und aktuellen Zinssätzen, eine instabile Konjunkturlage, die Auswirkungen von Maßnahmen zur Kosteneindämmung und nachfolgenden Änderungen an diesen, die durchschnittliche Zahl ausstehender Aktien sowie solche, die in den von Sanofi bei der US-Börsenaufsicht SEC und der französischen Finanzaufsicht AMF eingereichten öffentlichen Dokumenten diskutiert oder ausgewiesen werden, einschließlich sämtlicher Angaben in den Abschnitten "Risk Factors" und "Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements" in Sanofis auf Formblatt 20-F eingereichtem Jahresbericht für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 31. Dezember 2016. Außer in den gesetzlich geregelten Fällen übernimmt Sanofi keine Verpflichtung, irgendwelche zukunftsbezogenen Information oder Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

