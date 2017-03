Leisure Suit Larry startet ein neues Online-Kasino

London (ots/PRNewswire) - Die berühmte Videospielserie "Leisure Suit Larry" startet ein neues Online-Kasino, das alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt.

Unter dem Titel LarryCasino.com bietet dieses neue Kasino eine Auswahl der besten Spielautomaten, Kasinospiele und Live-Kasinospiele, die sich alle um ein neues Abenteuer von Larry Laffer drehen und für alle Geräte, einschließlich Desktops, verfügbar sind.

LarryCasino bietet ein voll gamifiziertes Erlebnis, da der Spieler Larry helfen muss, alle fehlenden Objekte zu finden, um durch die Level aufzusteigen. Die Action findet im Resort von Naked Island irgendwo in der Karibik statt. Die Entwickler des Spiels haben eine Welt voller interessanter Charaktere, Level, Überraschungskisten, exklusiver Rouletteräder von Larry und vielem mehr erschaffen.

Wenn die Spieler die Objekte finden, die Larry benötigt, um die Level abzuschließen, erhalten die Spieler Münzen, die sie im Shop eintauschen können.

Ein weiteres bemerkenswertes Feature ist die JokeBox®, eine geheimnisvolle Kiste, die der Spieler jedes Mal auswählen kann, wenn er sich bei LarryCasino anmeldet.

Zum ersten Mal schließen sich die Welten der Spiele und Glücksspiele zusammen, um ein einzigartiges Spielererlebnis zu schaffen.

Inspiriert von Pokemon GO, haben die Entwickler von LarryCasino diesen Kultklassiker für die treuen Fans der Serie aufgemöbelt, um ein Marktführer zu werden. "Millionen von Spielern haben Spaß mit den Abenteuern von Leisure Suit Larry. Wir haben uns bemüht, das Wesen der Originalserie beizubehalten aber mit der neuesten Spieltechnologie zu verknüpfen, um ein vollkommen neues Erlebnis mit Kasinospielen zu ermöglichen," erklären die Spieleentwickler.

LarryCasino.com (http://www.larrycasino.com) wurde von der Malta Gaming Authority und von der UK Gambling Commission zugelassen.

Über Leisure Suit Larry:

Leisure Suit Larry ist eines der einflussreichsten Spiele in der Geschichte der Videospielindustrie. Die von Al Lowe erstellte und 1987 von Sierra Online veröffentlichte Saga besteht aus 9 Folgen, in denen der Hauptdarsteller Larry Laffer, ein kleiner, tollpatschiger und unverfrorener Mann mittleren Alters versucht, attraktive Frauen zu verführen, die eine Nummer zu groß für ihn sind, was ihn in komische und groteske Situationen bringt.

