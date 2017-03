"Uschi hoch zu Beet": Start der 2. Staffel der ORF-Burgenland-Serie mit Kräuterexpertin Uschi Zezelitsch

Eisenstadt (OTS) - Die erfolgreiche Serie "Uschi hoch zu Beet" findet 2017 ihre Fortsetzung. ORF Burgenland-Kräuterhexe Uschi Zezelitsch widmet sich in der zweiten Staffel wieder dem Garteln in den Hochbeeten vor dem Funkhaus. Mit Pflanztipps, Rezepten und Ideen für nachhaltige Gartenarbeit startet die Serie am Dienstag, dem 14. März 2017, in den Frühling.

Im Rahmen einer Präsentation stellten Uschi Zezelitsch und ORF-Landesdirektor Mag. Werner Herics die neue Staffel der TV- und Radio-Sendereihe "Uschi hoch zu Beet" vor.

ORF-Landesdirektor Mag. Werner Herics: "Immer mehr Menschen entdecken den grünen Daumen für sich und wollen im eigenen Garten oder auf Balkon und Terrasse selbst Obst und Gemüse anbauen. Dem Wunsch nach Garten-Tipps von Profis wollen wir natürlich entsprechen und freuen uns, dass es eine 2. Staffel mit Kräuterexpertin Uschi Zezelitsch gibt.

Nachhaltigkeit und Regionalität sollen nicht nur Schlagwörter sein, sondern Realität. Die Serie wird auf der Wiese vor dem Funkhaus gedreht, wo sich nicht nur die Hochbeete befinden, sondern auch unsere Bienenstöcke. Die Bienen werden auch in diesem Jahr wieder Honig liefern. Für Nachhaltigkeit sorgt die erst kürzlich errichtete Photovoltaikanlage, mit der wir energiesparende Maßnahmen setzen und 'grünen Strom' erzeugen."

Uschi Zezelitsch: "So oft wie ich seit dem Start von 'Uschi hoch zu Beet' im letzten Jahr von begeisterten Zuseherinnen und Zusehern auf die Sendung angesprochen wurde, bin ich sicher, dass sich mit mir viele Burgenländerinnen und Burgenländer auf den Start der zweiten Staffel freuen. Weil auch die Anzahl an Hochbeeten im Burgenland um ein Vielfaches angestiegen sein dürfte, darf ich davon ausgehen, dass viele auf neue Pflanz- und Pflegetipps warten und die meisten ihre grünen Daumen bereits aus dem Winterschlaf geholt haben.

In diesem Jahr stelle ich neben weiteren Ratschlägen für eine erfolgreiche Ernte im Hochbeet, neue, attraktive Hochbeet-Pflanzen, witzige Recycling-Möglichkeiten und einfache Ruck-Zuck-Rezepte vor."

"Uschi hoch zu Beet" ab 14. März im ORF Burgenland

In den ersten Folgen geht es um die Vorbereitung der Beete, das erste Grün und ihre Starthilfen sowie Aussaat und Kälteschutz.

Die Serie wird ab 14. März 2017 jeden Dienstag

- im "Radio Burgenland Vormittag" ab 9.00 Uhr zu hören,

- nach "Burgenland heute" zu sehen und

- auf burgenland.ORF.at nachzulesen sein.

- In der ORF-TVthek auf tvthek.ORF.at ist die aktuelle Folge eine Woche lang abrufbar.

Die Serie wird von Ströck Feierabend – Brot und Wein, Baustoffwerke Leier International, Seewinkler Sonnengemüse und der Agrarabteilung des Landes Burgenland unterstützt.

