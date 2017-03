"Ich bin stolz auf Euch!" Bundespräsident Alexander Van der Bellen gratuliert SAG’S MULTI GewinnerInnen

"Ihr seid ein wichtiger Teil dieses Landes"

Wien (OTS) - Mit einer schriftlichen Grußbotschaft von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen endete die diesjährige Preisverleihung von SAG’S MULTI im Wiener Rathaus. A, mehrsprachigen Redewettbewerb hatten heuer 568 SchülerInnen aus ganz Österreich teilgenommen. 15 Gewinner und ein Preisträger eines Sonderpreises der Jury wurden heute abend im Rahmen einer Festveranstaltung im Wiener Rathaus ausgezeichnet

Der Bundespräsident würdigte die Leistung der TeilnehmerInnen „Wir alle brauchen Eure Gedanken,Euer Engagement, damit Österreich weiterhin ein weltoffenes Land bleibt, damit wir auch weiterhin kulturelle Vielfalt, gesellschaftliche und wirtschafliche Weiterentwicklung erleben können.“

Die Grußbotschaft im Wortlaut:

„Eure Reden haben viele Menschen beeindruckt, auch mich. Eine kleine Auswahl habe ich gelesen, oder als Video gesehen.

Eure Gedanken und Euer Talent, Euch in mehreren Sprachen auszudrücken sind nicht nur wichtig für Euren weiteren Lebensweg, sondern auch wichtig für Österreich. Wir leben in einer Welt, in der es notwendig ist, über Grenzen hinauszudenken - nicht nur über nationale Grenzen.

Ein großer Teil von Euch ist bei SAG'S MULTI in der Kombination Deutsch und Muttersprache angetreten. Die Vielfalt dieser über 50 Sprachen ist auch ein Ausdruck Eurer Vielfalt, mit der lhr Österreich reicher macht.

lhr seid ein wichtiger Teil dieses Landes. Wir alle brauchen Eure Gedanken, Euer Engagement, damit Osterreich weiterhin ein weltoffenes Land bleibt, damit wir auch weiterhin kulturelle Vielfalt, gesellschaftliche und wirtschafliche

Weiterentwicklung erleben können.

lch gratuliere jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer zur Leistung bei SAG'S MULTI. Ebenso danke ich den Lehrerinnen und Lehrern, die ihre Schülerinnen und Schüler in der Vorbereitung unterstützt haben.

Die Preisträgerinnen und Preisträger möchte ich stellvertretend für diese starke Generation der mehrsprachigen jungen Menschen in unserem Land zu mir in die Hofburg einladen.

Nochmals Gratulation und ein herzlicher Gruß an alle ins Wiener Rathaus zu SAG'S MULTI. lch bin stolz auf Euch!"

Der mehrsprachige Redewettbewerb SAG'S MULTI! wird seit 2009 vom Verein Wirtschaft für Integration durchgeführt.

www.sagsmulti.at, www.vwfi.at, www.facebook.com/sagsmulti.redewettbewerb

