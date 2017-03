AVISO: PK NEOS „Entlastung.Jetzt! NEOS kämpfen gegen die heimliche Steuererhöhung“, Donnerstag, 16. März um 10:00 Uhr

mit NEOS-Klubobmann Matthias Strolz

Wien (OTS) - Einladung zur NEOS-Pressekonferenz mit Klubobmann Matthias Strolz

Die Steuerlast in Österreich steigt jedes Jahr ganz automatisch. SPÖ und ÖVP nennen das „Kalte Progression“, wir nennen das Zukunftsraub. Rot und Schwarz wollen dieses System bis 2019 fortsetzen und erst dann etwas entschärfen. NEOS zeigen, was das die österreichischen Bürgerinnen und Bürger kostet und fordern einen sofortigen Stopp für den heimlichen Griff in unsere Taschen.

Die Vertreter_innen der Medien sind herzlich willkommen!



PK NEOS „Entlastung.Jetzt! NEOS kämpfen gegen die heimliche Steuererhöhung“

Datum: 16.03.2017, 10:00 Uhr

Ort: NEOSphäre

Neustiftgasse 73-75, 1070 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu