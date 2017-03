VHS polycollege: Mit Speeddating zum Lernerfolg

Wien (OTS) - Sprechen ist der beste Weg um Sprachen zu lernen, verbessern oder aufzufrischen. Deshalb bietet die Volkshochschule polycollege Sprachen-Speeddatings an, bei denen Menschen, ihren passenden Lernpartner*in finden können. In fünfminütigen Gesprächen wird nach dem bewährten Speeddating-Konzept eruiert, ob man in Zukunft mit dem Gegenüber lernen möchte. Das hat den Vorteil, dass erworbenes Sprachwissen in der Praxis angewendet und gefestigt werden kann – egal ob es sich um eine frisch gelernte Fremdsprache oder das Verbessern von Deutsch handelt.

Die Lernpartner*innen sind meist Native Speaker in der entsprechenden Sprache. Haben sich Teams gefunden, können sie sich vor oder nach einem Sprachkurs treffen und in entspannter Atmosphäre gemeinsam üben, den Wortschatz verbessern oder einfach lockere Konversation betreiben. Angeboten werden die Speeddatings in den Sprachen Arabisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Deutsch. „Diese Aktion sorgt für den kleinen Sprachurlaub nach Dienstschluss. Authentischer Spracherwerb und interessante Eindrücke vom Leben in der Ferne waren wohl nie näher in Reichweite“, sagt VHS-Geschäftsführer Herbert Schweiger. Denn die Events bieten nicht nur die Chance Native SpeakerInnen in der gewünschten Sprache zu treffen, sondern auch die Möglichkeit der Begegnung und des Austauschs mit Menschen unterschiedlicher Herkunft und kultureller Hintergründe. Außerdem wird vielleicht auch der Wunsch geweckt, weitere Sprachen zu lernen, die ursprünglich gar nicht geplant waren. Öffnen Sie Ihr Sprachenherz und seien Sie bereit für Neues!

Wann: 16.3.2017, 19:30-21 Uhr und 3.5.2017, 19-21 Uhr

Wo: VHS polycollege, Johannagasse 2, 1050 Wien

Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann entweder online oder per Mail an johannagasse @ vhs.at erfolgen. Wichtig ist anzugeben, welche Sprache gelernt werden möchte.

Mehr Information unter www.vhs.at/polycollege

