ERINNERUNG Eröffnung 15.3.: Neuer städtischer Kindergarten auf Supermarkt-Dach

Neuer Standort in der Speisinger Straße für bis zu 170 Kinder

Wien (OTS) - In der Speisinger Straße 135 in Wien-Liesing wurde eine architektonisch spannende Lösung für ein neuen Kindergarten-Standort gefunden: So befindet sich die Einrichtung für bis zu 170 Kinder auf dem Dach einer Supermarkt-Filiale.

Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky und Bezirksvorsteher Gerald Bischof nehmen morgen Mittwoch, den 15. März, um 9 Uhr an der feierlichen Eröffnung teil.

