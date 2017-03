Wien-Donaustadt: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen

Wien (OTS) - Zwei Zeugen verständigten am 13. März 2017 gegen 12.15 Uhr die Polizei, da sie eine unbekannte männliche Person im Bereich einer Fischerhütte beobachteten. Durch die Polizisten konnten an der Fischerhütte Einbruchsspuren wahrgenommen werden. Darüber hinaus gab der Verantwortliche an, dass Werkzeug fehlen würde. Der 34-jährige Beschuldigte wurde festgenommen.

