15. März ist Tag der Rückengesundheit

Neuer Patientenratgeber kostenlos in Apotheken erhältlich.

Wien (OTS) -

Mit Sport & Bewegung Rückenschmerzen vorbeugen.

Rückenschmerzen sind in Österreich ein wahres Volksleiden und zählen eindeutig zu den häufigsten Leiden unserer Zeit. Sport und Bewegung sind die beste Form Rückenschmerzen vorzubeugen. Neben einer Stärkung der Rückenmuskulatur, führt Sport auch generell zu mehr Wohlbefinden. Umso wichtiger ist es, rund um den Tag der Rückengesundheit verstärkt auf die Notwendigkeit regelmäßiger sportlicher Betätigung, Übungen zur Rückenstärkung und die richtige Behandlung des Volksleidens Rückenschmerzen aufmerksam zu machen. Anlässlich des Tages der Rückengesundheit am 15. März, steht nun in Apotheken kostenlos ein neuer Ratgeber zur Prävention durch Sport mit wichtigen Informationen und vielen Tipps zur Verfügung. Er soll Betroffene dazu motivieren, ihrem strapazierten Rücken mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

Der Patientenratgeber „Sport & Bewegung gegen Rückenschmerzen“ zeigt die häufigsten auslösenden Faktoren auf und gibt Betroffenen Tipps zur sportlichen Vorbeugung von Rückenschmerzen.

Der Ratgeber ist ab dem 15. März kostenlos in Apotheken erhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

2B VISIBLE | Public Relations

Hr. Simon Wohlfarter

Tel.: +4322562040811

wohlfarter @ 2bvisible.at

www.2bvisible.at