»Filmclub Tacheles« startet am 17.3. Filmreihe zu Claude Lanzmann

Vortrag mit Claude Lanzmann am 31.3.

Wien (OTS) - Der »Filmclub Tacheles« startet am Freitag, den 17.3. seine erste Veranstaltungsreihe mit dem Film "Warum Israel". Im Zuge der Veranstaltungsreihe wird auch eine Lecture mit Claude Lanzmann im Audimax der Universität Wien stattfinden.

Der »Filmclub Tacheles« hat es sich zum Ziel gesetzt, an der Universität Wien Filmreihen zu den Themen Judentum, Israel und Antisemitismus zu zeigen. Die Veranstaltungsreihe versucht, den besonderen Charakter des jüdischen Staates, der nicht ohne den Zusammenhang mit der Shoah verstanden werden kann, hervorzuheben. Gerade in Zeiten zunehmender antisemitischer Diffamierung des Staates Israel als "Apartheidsstaat", die insbesondere auch an Universitäten sichtbar wird, ist es notwendig, Gelegenheiten zur sachlichen und differenzierten Auseinandersetzung zu bieten. Organisiert von Student_innen aus verschiedenen geisteswissenschaftlichen Disziplinen soll durch das Medium Film ein kritisches und aufgeklärtes Interesse an den genannten Themen angeregt werden.

Die erste Filmreihe wird u.a. von den Jüdischen Österreichischen HochschülerInnen (JÖH), dem Gedenkdienst und dem DÖW sowie verschiedenen Studierendenvertretungen unterstützt.

Jede Vorführung wird dabei von Wissenschaftler_innen der Universität Wien eingeleitet. Dafür konnten Mag.a Sarah Kanawin, Mag.a Jutta Fuchshuber, ao. Univ-Prof. Dr. Walter Manoschek sowie Univ.Doz. Dr. Hans Safrian gewonnen werden.

Mehr Informationen zum »Filmclub Tacheles«:

https://www.facebook.com/filmclubtacheles

Lecture mit Claude Lanzmann



Datum: 31.3.2017, 18:30 - 20:30 Uhr



Ort:

Audimax der Universität Wien

Wien



Url: http://bit.ly/2lU65C9



»Shoah pt.I« (F 1985)



Datum: 24.3.2017, 15:00 - 21:30 Uhr



Ort:

Aula am Campus

Wien



Url: http://bit.ly/2n27VAq



»Pourquoi Israël«(F 1973)



Datum: 17.3.2017, 15:00 - 21:30 Uhr



Ort:

Aula am Campus

Wien



Url: http://bit.ly/2n2gYS1



»Shoah pt.II« (F 1985)



Datum: 25.3.2017, 15:00 - 21:30 Uhr



Ort:

Aula am Campus

Wien



Url: http://bit.ly/2mTsQoW



»Tsahal« (F 1994)



Datum: 7.4.2017, 15:00 - 21:30 Uhr



Ort:

Aula am Campus

Wien



Url: http://bit.ly/2n2iB1V



