WK Wien macht Start-ups fit für den Markt

Start-up Programm Rocket Science startet Ende März – Experten beraten künftige Unternehmer – Teilnahme gratis – Anmeldung bis 17. März

Wien (OTS) - Die Wirtschaftskammer Wien lädt mit ihrer Workshop-Reihe „Rocket Science“ die besten neuen Start-up-Ideen zur intensiven Vorbereitung auf den erfolgreichen Unternehmensstart. Ab Ende März werden die Entrepreneure von morgen auf ihren Start am Markt vorbereitet. Bewerbungen für die Seminarreihe sind bis zum 17. März möglich.

Top Vortragende bei maßgeschneiderten Workshops

Die Wirtschaftskammer Wien konnte gemeinsam mit AustrianStartups die erfolgreichen Start-up-Experten Daniel Cronin, Christoph Jeschke, Daniel Horak und Katharina Pühringer (beide von der Crowdinvesting-Plattform Conda) und Philipp Kinsky (Rechtsanwalt) gewinnen. Sie stehen den Gründern unter anderem in der Ideenphase als Sparringpartner zur Verfügung, unterstützen sie in der Konzeptphase, zeigen ihnen Tipps und Tricks in der Finanzierung und erklären ihnen, welche Strategien für die Markteinführung verfolgt werden müssen. Dabei gehen sie in acht Workshops auf Themen wie Investors Insights, Marktsegmentierung, Marktpositionierung sowie Pitching ein.





Um bei der kostenlosen Rocket Science-Workshop Reihe dabei sein zu können, müssen die Bewerber ein echtes Start-up planen. Das bedeutet, ihre Geschäftsidee ist innovativ, expansionsfähig und auf rasches Wachstum ausgelegt. Das Aufnahmeverfahren ist zweistufig mit einer Online-Bewerbung bis 17. März und einem Hearing am 22. März.





Alle Informationen und Bewerbung unter: wko.at/wien/startup

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Christian Wenzl – Abteilung Presse und Öffentlichkeitsarbeit

T. 01 51450 1585

E. christian.wenzl @ wkw.at

W. wko.at/wien/presse