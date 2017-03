13. Gütesiegelverleihung der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau mit Ministerin

Die VAEB zeichnete am Montag 5 Betriebe für ihre vorbildliche Gesundheitsförderung aus

Wien (OTS) - In Anwesenheit von Gesundheits- und Frauenministerin Priv.Doz. Dr. Pamela Rendi-Wagner, MSc hat am Montagabend im Wiener Innenstadtlokal K47 die 13. Verleihung der VAEB-Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung stattgefunden. Die Ministerin unterstrich die Bedeutung eines gesundheitsförderlichen Klimas bei der Arbeit: „Das Wohlbefinden der Mitarbeiter kann nur im Sinne eines Unternehmens sein – der gesamte Betrieb profitiert davon. Daher sollte Betriebliche Gesundheitsförderung ein Kernthema jeder Unternehmensstrategie sein“.

Die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau zeichnet bei der Gütesiegelverleihung das besondere Engagement von Unternehmen im Bereich Gesundheitsbewusstsein und Gesundheitsförderung aus. Gewürdigt werden konkrete, abgeschlossene BGF-Projekte und die nachhaltige Implementierung des Themas Gesundheit als Managementansatz in den Regelbetrieb eines Unternehmens.

Herangehensweise und Umsetzung orientieren sich an bestimmten Qualitätskriterien. Das österreichische Netzwerk des BGF (das wieder Teil des europäischen Netzwerks für BGF ist) und ein externes Institut bewerten die Anträge aufgrund dieser Kriterien.

Die VAEB unterstützt die Mitgliedsunternehmen dabei durch konkrete Sachleistungen beziehungsweise durch Beratungsangebote seitens ihrer Tochterunternehmen Wellcon und IfGP (Institut für Gesundheitsförderung und Prävention). Einmal im Jahr können Unternehmen den Antrag auf ein BGF-Gütesiegel stellen, dieses wird bei Erfüllung aller Kriterien auf drei Jahre verliehen.

5 Betriebe wurden mit dem BGF-Gütesiegel ausgezeichnet.

Einer davon, die Raaberbahn (Sparte Verkehr, 163 MitarbeiterInnen) bekam es zum ersten Mal verliehen.

Ein Betrieb erhielt bereits zum 5. Mal das BGF-Gütesiegel, nämlich die Firma RHI Österreich (Metallverarbeitende Industrie, 1.996 MitarbeiterInnen, 4. Wiederverleihung).

Die weiteren Gewinnerbetriebe sind: die Magnifin Magnesiaprodukte GmbH & Co. KG (Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien, 46+8 LeiharbeiterInnen, 1. Wiederverleihung); die ÖBB-Technische Services GmbH (Verkehrsunternehmen, 3.590 MitarbeiterInnen, 3. Wiederverleihung); und die ÖBB-Business Competence Center GmbH(Dienstleistung, 1.472 MitarbeiterInnen, 1. Wiederverleihung).

Neben dem BGF-Gütesiegel wurde zum 5. Mal auch das Zertifikat „Rauchfreier Betrieb“ an Unternehmen übergeben, in welchem Konzepte und Maßnahmen der betrieblichen Tabakprävention Anwendung finden. VAEB-Chefarzt Dr. Peter Grabner unterstrich die Wichtigkeit der Verhinderung von Aktiv- und Passivrauchen am Arbeitsplatz und die Vorbildfunktion der Unternehmensführung bei der Implementierung von Nichtraucherprojekten. Je nach Umsetzung wurden hier Zertifikate in Gold, Silber oder Bronze vergeben. Das Zertifikat in Bronze erging an die Gesundheitseinrichtung Bad Hofgastein.

Zertifikate in Silber ergingen an folgende Unternehmen: an die RHI Wien, die RHI Veitsch, die Wellcon GmbH, an die Gesundheitseinrichtung Bad Schallerbach, die ÖBB Business Competence Center GmbH und an die ÖBB Infrastruktur GmbH.

Die VAEB bietet das ganze Jahr über spezielle Angebote zur Betrieblichen Gesundheitsförderung an. Kompetenzzentrum für Prävention und stationäre Gesundheitsförderung ist der Josefhof nahe Graz, wo diverse BGF-Programme, aber auch Ja!Jetzt Aktiv-Bewegungsprogramme und stationäre Raucherentwöhnung angeboten werde. Die Programme sind nach dem aktuellsten wissenschaftlichen Stand konzipiert.

Rückfragen & Kontakt:

VAEB - Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau

Claudia Lambacher

Büro Direktor Bogendorfer / Öffentlichkeitsarbeit

05 02350 DW 36104 oder Mobil: 0676/8923 36104

claudia.lambacher @ vaeb.at

www.vaeb.at