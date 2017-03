Energy Globe Award und globaler Umweltgipfel der Best Practice Projekte

Wirtschaftskammer Österreich, Freitag, 17. März 2017, 9 Uhr

Wien (OTS) - Im Namen der Energy Globe Foundation und der Wirtschaftskammer Österreich laden wir Sie herzlich dazu ein, wenn herausragende Projekte für Umwelt- und Klimaschutz mit dem Energy Globe Award prämiert werden.

Auch Österreich hat Grund zu Freude, da die Hofer KG mit ihrem ganzheitlichen Klimaschutzprojekt „Wir arbeiten CO2-neutral“ den Sieg in der Kategorie Luft davongetragen hat. Dahinter steckt eine Vielzahl an Maßnahmen, mit denen es dem Lebensmittelhändler als erster seiner Branche in Österreich seit Jahresbeginn 2016 gelingt, vollständig CO2-neutral zu arbeiten. Das nachhaltige Projekt überzeugte die hochkarätig besetzte Jury einerseits durch den Umstieg auf Grünstrom, die Steigerung der Energieeffizienz und die Kompensation mittels Klimaschutzprojekten, andererseits durch die Beteiligung und Motivation der Mitarbeiter sowie Kunden zum aktiven Mitmachen.

Um die weltweite Bedeutung von Umwelt- und Klimaschutzprojekten zu unterstreichen, wird die Veranstaltung gleichsam zu einem „globalen Umweltgipfel der Best Practice Projekte“: In einer interaktiven globalen Konferenz mit herausragenden Persönlichkeiten aus allen fünf Kontinenten werden Problemlagen und Lösungsansätze thematisiert.

Die Begrüßung erfolgt durch Anna Maria Hochhauser, Generalsekretärin der WKÖ.

Zeit: Freitag, 17. März 2017, 9 Uhr

Ort: Wirtschaftskammer Österreich, 1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63, Sky Lounge

Siehe hierzu auch das Programm: http://www.energyglobe.at/de_at/world-awards/globaler-umweltgipfel-17-maerz/

Wir bitten um Verständnis, dass eine Anmeldung mit Nennung Ihres Mediums aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl unbedingt erforderlich ist: petra.medek@wko.at

Rückfragen & Kontakt:

Stabsabteilung Presse

Mag. Petra Medek

Telefon: +43 5 90 900 4599

petra.medek @ wko.at

Internet: http://wko.at/presse