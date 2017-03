Forward Festival bringt Top-Kreative für Talks und Workshops nach Wien

Mit Design-Visionär Erik Spiekermann, MoMA-Chefkuratorin Paola Antonelli, Werbeikone Friedrich Liechtenstein und mehr – 21. bis 22.4. im MAK

Wien (OTS) - Das Forward Festival bringt von 21.-22. April 2017 bereits zum dritten Mal herausragende Kreative nach Wien. Diesmal werden Paola Antonelli, Chefkuratorin des Museum of Modern Art New York, der international gefeierte Designer Erik Spiekermann, der Berliner Kreative Eike König, Illustratorin Sarah Illenberger, Schauspieler und Medienphänomen Friedrich Liechtenstein und viele mehr den Besuchern persönliche Einblicke in ihre Arbeiten geben. Neben der Konferenz – dem Herzstück der Festivals – werden Workshops und zahlreiche Side-Events im Wiener MAK geboten. Bislang waren alle Festivals ausverkauft. Noch bis 10. April sind Tickets zum Regular Tarif von 200 Euro erhältlich.

“Wenn sich bei unseren Besuchern das Gefühl einstellt, dass sie sich in einer Gruppe, einem Team kreativ entfalten und bereichern - dann ist das die Atmosphäre, die wir mit Forward schaffen wollen”, erklären die beiden Gründer Othmar Handl und Lukas Kauer. Die beiden Wiener bringen in der dritten Auflage des Festivals, das mittlerweile auch in München und Zürich stattfindet, Kreative verschiedener Branchen zusammen: die Vortragenden und Workshopleiter stammen aus Kunst und Design, Fotografie, Architektur und Werbung bis hin zu Creative Entrepreneurship.

Zum hochkarätigen Line Up zählen Design-Visionäre wie Erik Spiekermann, der Berliner Designer Eike König, dessen Studio als eines der furchtlosesten in Europa gilt, Paola Antonelli, Chefkuratorin der Architektur- und Designabteilung des Museum of Modern Art New York, die deutsche Illustratorin Sarah Illenberger, Musikerin, DJane und Boiler Room Mitbegründerin Sofie Fatouretchi oder das Motion Graphics Kollektiv Pfadfinderei, das bekannt ist für seine Bühneninstallationen und Live Visuals für Künstler wie Moderat, Paul Kalkbrenner oder Boysnoize.

Teil der Festivals ist ein umfassendes Rahmenprogramm mit Book Corner, einer Adult Entertainment Area mit Hüpfburg, Virtual Reality Area, Tischtennis und vielem mehr. Darüber hinaus gibt es an beiden Tagen After Show Parties mit einem international hochkarätigem DJ Line Up.

Moon Exhibition zeigt Arbeiten aus allen kreativen Sparten – Einreichungen bis 15. April möglich



Auch Ausstellungen sind Teil des Festivalprogramms: Die Moon Exhibition bietet Designern, Künstlern und Kreativen die Möglichkeit, sich im Rahmen des Forward Festivals einer breiten Öffentlichkeit in Wien, München und Zürich zu präsentieren. Ausgewählte Arbeiten werden auf dem Festival auf eine große Mond-Installation projiziert. Eingereicht werden können Arbeiten aus allen Sparten der Kreativindustrie wie Animation, Design, Film, Fotografie, Illustration, Malerei, Street Art, Typographie und viele mehr.

Einreichungen für die Moon Exhibition sind bis zum 15. April 2017 möglich. Hierfür müssen lediglich 1 bis 3 Artwoks an submit@forwardcreatives mit Namen, Homepage und E-Mail-Adresse geschickt werden.

Factbox

Wien: 21–22.04.2017, MAK - Museum für Angewandte Kunst Wien

München: 15–16.06.2017, Alte Kongresshalle

Zürich: 17–18.06.2017, FREITAG F-abrik @ NOERD



Weitere Infos zu Programm und Tickets:

forward-festival.com

Fotos und Biographien

Foto-Download Speaker und Festivalgrafiken:

https://www.dropbox.com/sh/ycassx89ech8pyt/AAA3lPOH-GP1IjyHYJS8O5_la?dl=0

Foto-Download Moon Exhibition:

https://www.dropbox.com/sh/p2bm73ls8zk0owl/AABWHGTgJU1Y69_68itURqfPa?dl=0

Kurzbiographien der Speaker:

https://www.dropbox.com/s/sj7s8p1adpx9o3s/Bios_Speaker_Wien.docx?dl=0

Die Fotocredits liegen, wenn nicht anders im Dateinamen angegeben, bei den Künstlern.





Über die Forward Festivals für Kreativität, Design und Kommunikation



Die Forward Festivals stehen für die weltweit besten Köpfe aus Design, Kreativität und Kommunikation, die den Besuchern persönliche Insights und Erfolgsgeschichten mit auf den Weg geben. Bei der Konferenz, bei Workshops oder einem anderen der zahlreichen Side-Events. Die ursprüngliche Heimat von Forward ist Wien, wo vor drei Jahren das erste Festival stattfand. 2016 hielt das Festival in München Einzug und 2017 lädt Forward erstmals in die Design-Hochburg Zürich. Damit deckt das Forward Festival als erstes und einziges Kreativfestival die gesamte DACH-Region ab. Bislang waren alle Festivals ausverkauft.

Auszug der Forward-Speaker bislang: Stefan Sagmeister, Jessica Walsh, Erik Spiekermann, Paola Antonelli, Mirko Borsche, Friedrich Liechtenstein, Nychos, FREITAG, Boiler Room, Adobe uvm.

Das Herz von Forward bilden die Othmar Handl und Lukas Kauer. Die beiden Wiener sind seit vielen Jahren im Marketing, Kultur- und Veranstaltungsmanagement tätig und können auf ein interdisziplinäres Netzwerk zurückgreifen, das sie abseits des Forward Festivals als Forward Creatives Agency bündeln.

Rückfragen & Kontakt:

Christina Pikl

christina @ forwardcreatives.com

0043-650-8525026