Mercer Städteranking 2017: Wien zum achten Mal in Folge lebenswerteste Stadt der Welt

Häupl und Brauner: Toller Erfolg aller Wienerinnen und Wiener, Herausforderungen müssen im Sinne des Wiener Wegs gemeistert werden

Wien (OTS) - Auch 2017 wurde Wien von der Beratungsagentur Mercer als Stadt mit der weltweit höchsten Lebensqualität eingestuft. Damit steht Wien seit 2009 durchgehend an der Spitze dieses Rankings, das auf Grundlage der Befragung von „Expats“, also ArbeitnehmerInnen, die vorübergehend für mehrere Jahre im Ausland arbeiten, erstellt wird. Die Befragten schätzen an Wien insbesondere Qualitäten, die allen Wienerinnen und Wienern gleichermaßen zugute kommen: So erreichte die Donaumetropole - wie schon in den letzten Jahren - in den Teilbereichen Wasserqualität, Krankenversorgung, Kanal, öffentlicher Verkehr und Schulen die Höchstpunktezahl.

Zwtl.: Häupl: Hohe Lebensqualität ist Erfolg aller Wienerinnen und Wiener

Bürgermeister Michael Häupl: „Dass Wien acht Mal hintereinander als lebenswerteste Stadt der Welt eingestuft wird, ist nur durch den Beitrag aller Wienerinnen und Wiener möglich. Der Wiener Weg, den wir – also BürgerInnen, Stadtverwaltung und Wirtschaft – gemeinsam gehen, ist ein weltweit einzigartiges Erfolgsmodell.“

Zwtl.: Brauner: Rankings für Wirtschaftsstandort bedeutend

Renate Brauner, Wiens Stadträtin für Internationales: „Natürlich sind wir als Stadtregierung hoch erfreut, wieder den ersten Platz erreicht zu haben. Die gute Kombination aus Sicherheit, hohen sozialen Standards, vergleichsweise preiswertem Wohnraum, hervorragender Infrastruktur und einem ausgezeichneten kulturellen Angebot werden sowohl von den Wienerinnen und Wienern als auch den Besucherinnen und Besuchern geschätzt. Für den Wirtschaftsstandort Wien können Rankings wie jenes von Mercer sehr bedeutsam sein, da internationale Unternehmen vor einer Neuansiedelung sehr genau darauf schauen, welche Stadt ihnen eine hervorragende Infrastruktur und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die beste Lebensqualität bietet.“

Zwtl.: Top-Ranking ist klarer Auftrag an Stadtverwaltung, Herausforderungen zu meistern

„Wien schneidet in Städte-Rankings regelmäßig gut ab. Das ist kein Zufall und ich bin davon überzeugt, dass die Wienerinnen und Wiener zu Recht auf ihre Stadt stolz sein können. Für uns als Regierung sind derartige Rankings ein klarer Auftrag: Erreichtes ist zu erhalten und auszubauen. Herausforderungen, von denen es derzeit nicht zu wenige gibt, müssen im Sinne des Wiener Wegs zum Wohle aller Stadtbewohnerinnen und -bewohner gemeistert werden“, so Häupl abschließend.

Die Mercer-Studie vergleicht 231 internationale Großstädte anhand von 39 Kriterien, zu denen unter anderem politische, soziale, wirtschaftliche als auch Umweltfaktoren zählen. Mit Zürich (Rang 2) und München (Rang 4) befinden sich zwei weitere europäische Städte unter den Top Fünf. Vervollständigt wird die Spitzengruppe von Auckland (Rang 3) und Vancouver (Rang 5). Weltweites Schlusslicht ist abermals Bagdad.

Mehr Informationen zum „Quality of Living“-Ranking finden Sie auf auf der Website von Mercer: https://www.imercer.com/content/mobility/quality-of-living-city-rankings.html

