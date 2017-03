Salzwelten Saisonstart: Bergfahrt mit Zeitreise

Ab Samstag, den 1. April 2017 nehmen die Schaubergwerke der Salzwelten in Hallstatt und Altaussee wieder den vollen Gästebetrieb auf.

Besucher dürfen sich auf neue Schaustellen im Berg, alte Gästebücher, gute Aussichten und verliebte Einhörner freuen.

Salzabbau von der Bronzezeit bis heute

Für 2017 haben die Salzwelten ihr Besuchererlebnis unter Tage um die Themenfacette „Salzabbau heute“ erweitert. In den Salzwelten Altaussee und Hallstatt wurden weitere Schaustellen eingerichtet, welche die Arbeit der Bergleute in der heutigen Salzproduktion veranschaulichen.

Die Salzwelten spannen damit einen Erlebnisbogen über 7.000 Jahre Salzgeschichte. Jeder Standort hat seinen eigenen Charakter, jedes Programm inszeniert sich unterhaltsam, mit fundiertem Wissen und auf Basis wahrer Begebenheiten am Originalschauplatz.

Zeitreise mit Aussicht auf Natur

Auch die Umgebung ist jeweils Teil des Salzwelten Erlebnisses. Ob Hallstätter Hochtal, das schöne Ausseerland oder die einstige Keltenstätte am Dürrnberg bei Hallein - bei einem Ausflug in die Salzwelten spielen Geschichte und landschaftliche Schönheit zusammen. In den Salzwelten Hallein können Besucher ab Mai auch eine neue Sonnenterrasse mit Aussichtsturm genießen. Nebst Führungen durch das Bergwerk lädt hier ein herrlicher Ausblick Richtung Salzburg Stadt bis zur Festung Hohensalzburg ein.

Sonderausstellungen 2017

Zusätzlich zu den bewährten Rund- und Themenführungen finden 2017 wieder Sonderausstellungen statt. Die bei Cartoon-Fans liebgewonnene Reihe „Kunst am Steinberg“ ist ab 21. April in Altaussee zu sehen. Das Thema Liebe wird vom Fetisch-Keller bis zu verliebten Einhörnern durch die Humor-Brille betrachtet. 120 Bilder sind bei freiem Eintritt bis September ausgestellt.

In Hallein beleuchtet die Ausstellung „Mit Kerzen & Galoschen“ die Geschichte der Gästeführungen, die zurück geht bis ins 17. Jahrhundert! Uralte Gästebucheinträge prominenter und weitgereister Besucher attestieren den Salzwelten einen außergewöhnlichen Frühstart als Tourismusbetrieb. Zum Tennengauer Kultursonntag am 21. Mai wird das Themenprogramm mit Workshops und Sonderführungen erweitert.

