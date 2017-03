Hilfswerk Niederösterreich setzt mit MobileIron geschützte Android Smartphones ein, um seine sozialen Dienste flexibler zu machen

Wien, Österreich (ots/PRNewswire) - MobileIron (NASDAQ: MOBL), das Sicherheits-Backbone für das digitale Unternehmen, gibt heute bekannt, dass der soziale Dienstleister Hilfswerk Niederösterreich seine 3600 Fachkräfte und gut 2800 ehrenamtlichen Helfer auf der Basis der MobileIron-Plattform noch mobiler macht. Ein Gewinn nicht zuletzt für die rund 26.000 betreuten Senioren, Kinder und Familien.

Mit der Enterprise Mobility Management-Plattform von MobileIron haben die IT-Spezialisten des Hilfswerks NÖ die geeignete Plattform gefunden, um die unternehmenseigenen Android-, iOS- und Windows Phone-Geräte zu verwalten.

Im Mittelpunkt der Mobile-IT-Strategie des Hilfswerks NÖ stehen neben Email+ von MobileIron, eine sichere produktivitätsorientierte PIM-Lösung mit E-Mail, Kontakten, Kalender und Aufgabenverwaltung für iOS und Android, zwei Apps externer Dienstleister für die Einsatzplanung, die Zeiterfassung, die Quittierung und die Abrechnung der Dienstleistungen des Hilfswerks.

"Hier kommt es zu einer erheblichen Zeitersparnis bei Installation, Konfiguration und Wartung der Mobiltelefone unserer Mitarbeiter. Die Remotefunktion Help@Work von MobileIron erleichtert den Support, da sich dieser ortsunabhängig auf die Smartphones aufschalten kann", erklärt IT-Leiter Erwin Kocher.

"Wir haben das Hilfswerk NÖ bei der Entscheidungsfindung beraten und das Projekt von Anfang an begleitet. MobileIron hat das Hilfswerk NÖ nicht zuletzt dadurch überzeugt, dass es sich seit jeher stark in der Android-Welt engagiert, dort viele Funktionen bietet und immer auch ältere Android-Versionen unterstützt, die für die Produktivität der Mitarbeiter von entscheidender Bedeutung sind", sagt Johannes Bachlechner, Solution Design ICT Technology Solutions beim ICT-Servicepartner Kapsch BusinessCom AG. Die Kapsch BusinessCom AG, langjähriger Partner von MobileIron in Österreich, hat die MobileIron-Plattform beim Hilfswerk NÖ implementiert.

"Wir sind stolz, dass sich einer der größten Arbeitgeber in Niederösterreich für die MobileIron-Plattform entschieden hat. Dies ist ein Qualitätsnachweis für die Leistungsfähigkeit unserer Lösungen, die wir auf den Markt bringen, und bekräftigt unsere Strategie, die Funktionen aller Betriebssysteme kontinuierlich zu unterstützen", sagt Peter Machat, Director DACH und Osteuropa von MobileIron.

Über Hilfswerk Niederösterreich

Das Hilfswerk Niederösterreich ist DER soziale Nahversorger in Niederösterreich. 26.000 Kundinnen und Kunden werden derzeit von 3.600 Mitarbeitern und 2.800 Ehrenamtlichen betreut - und zwar in den unterschiedlichsten Bereichen. Alle Angebote rund um Kinderbetreuung, Lerntraining, Beratung, Psychotherapie und soziale Arbeit sind in den zwölf Familien- und Beratungszentren gebündelt. Die Angebote rund um Hilfe und Pflege finden Interessierte in den 56 regionalen Dienstleistungseinrichtungen flächendeckend in Niederösterreich. Das bringt klar definierte Anlaufstellen - einerseits im Pflegebereich und andererseits im Bereich Familie und Beratung. Das Hilfswerk Niederösterreich arbeitet kundenorientiert, schnell und professionell. Qualität und Menschlichkeit stehen dabei immer im Mittelpunkt.

Über Kapsch BusinessCom AG

Kapsch BusinessCom ist ein Unternehmen der Kapsch Gruppe und die 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzielten im Geschäftsjahr 2015/16 einen Umsatz von über 320 Millionen Euro. Das umfangreiche Lösungsportfolio umfasst Technology Solutions (für stabile, intelligente und vor allem sichere ICT-Infrastruktur), Facility Solutions (für smarte Gebäude- und Sicherheitstechnik und Multimedia) und Business Services (für Outsourcing und innovative Digitalisierungslösungen mit Branchenfokus). Mit dem Ansatz Consult, Deploy, Operate ist Kapsch in der Lage, den gesamten Lebenszyklus von ICT-Lösungen bei seinen Kunden abzudecken. Kapsch arbeitet herstellerunabhängig und setzt die jeweils besten Technologien weltweit führender Anbieter wie beispielsweise Cisco, HP oder Microsoft ein und kombiniert diese mit Lösungen aus seinem Partnernetzwerk an Forschungseinrichtungen und Applikationsanbietern. Kapsch BusinessCom hat über 17.000 Kunden (u.a. OMV, Allianz, ORF, Erste Bank, Vodafon, ÖBB) und betreut diese lokal wie auch global in rund 40 Ländern.

