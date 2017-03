Meinl Investmentfonds mit bester Performance im Zeitraum vom 31.1.2016 bis 31.1.2017

Wien (OTS) - Wie aus einer Untersuchung des Londoner Fondsspezialisten Citywire hervorgeht, erzielten die Fonds der Julius Meinl Investment GmbH im Zeitraum vom 31.01.2016 bis 31.01.2017 eine hervorragende Performance. Zwei Fonds, nämlich Meinl Wall Street Capital und Meinl Eastern Europe, belegten in den entsprechenden Anlageklassen überhaupt den Spitzenplatz mit der besten Performance in Europa.

Meinl Wall Street Capital rangiert mit einer Rendite von 60% auf Platz 1 von 166 Fonds



Meinl Eastern Europe rangiert mit einer Rendite von 59% auf Platz 1 von 122 Fonds

Innerhalb des gleichen Zeitraumes erreichten zwei weitere Fonds der Julius Meinl Investment GmbH, Meinl Asia Capital und Meinl Core Europe, ebenfalls führende Positionen und rangieren in ihren entsprechenden Fondskategorien unter den Top 3.



Innerhalb des gleichen Zeitraumes erreichten zwei weitere Fonds der Julius Meinl Investment GmbH, Meinl Asia Capital und Meinl Core Europe, ebenfalls führende Positionen und rangieren in ihren entsprechenden Fondskategorien unter den Top 3. Meinl Asia Capital steht an 3. Stelle von 425 Fonds und erzielte eine Rendite von 37,7%



Meinl Core Europe steht an 3. Stelle von 128 Fonds und erzielte eine Rendite von 25,9%

Im Detail: Diese vier Fonds der Julius Meinl Investment GmbH sind unter den Top Performern in den jeweiligen Anlageklassen

Meinl Wall Street Capital erzielte im Jahreszeitraum 31.1.2016 bis 31.1.2017 eine Wertsteigerung von 60%, was der höchsten Performance aller in Österreich zugelassenen US-Aktienfonds entspricht, die insbesondere auf den Technologie-Sektor in den USA ausgerichtet sind.



Meinl Eastern Europe erzielte im Jahreszeitraum 31.1.2016 bis 31.1.2017 eine Wertsteigerung von 59%. Mit dieser Performance erreichte der Fonds Platz 1 von insgesamt 122 europäischen in Österreich zugelassenen Aktienfonds, die sich auf die Märkte von Schwellenländern konzentrieren.



Meinl Asia Capital erzielte im Jahreszeitraum 31.1.2016 bis 31.1.2017 eine Wertsteigerung von 37,7%, so dass der Fonds Platz 3 von 425 Investments in ost- und südostasiatische Aktien (ohne Japan) erreichen konnte. Die Anlagen konzentrieren sich auf bedeutende Kapitalisierungsinstrumente in verschiedenen südostasiatischen Märkten. Die Schwerpunkte des Sektors sind Banken, Energiewerte, Telekommunikation und Konsumgüter.

Meinl Core Europe erzielte im Jahreszeitraum 31.1.2016 bis 31.1.2017 eine Wertsteigerung von 25,9%, so dass der Fonds den 3. Platz von 128 in Österreich zugelassenen Fonds mit dem Schwerpunkt europäische Aktien (ohne UK) erreichen konnte.

Diese erfolgreichen Ergebnisse der Fonds der Julius Meinl Investment GmbH sind ein Beweis für die exzellente Qualität und Nachhaltigkeit der Arbeit der Meinl Bank Gruppe. Selbst im aktuell schwierigen Umfeld ist es gelungen, solide Basiswerte aufzubauen und das Know-how der Meinl Bank Gruppe optimal zum Vorteil der Kunden einzusetzen.





Disclaimer

Bei dieser Aufstellung handelt es sich um eine Marketingmitteilung gemäß § 40ff WAG, um Informationen der Meinl Bank Aktiengesellschaft ("Meinl Bank") gemäß § 50 WAG und, sofern die Aufstellung darüber hinausgehende Informationen beinhaltet, um sonstige Informationen (gemäß dem Rundschreiben der FMA zu Informationen einschließlich Marketingmitteilungen gem. WAG 2007), jedoch insbesondere nicht um Finanzanalysen (gemäß § 36 Abs. 1 WAG). Die Aufstellung ersetzt daher weder eine anleger- und objektgerechte Beratung, noch eine umfassende Risikoaufklärung. Die dargestellten Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung der einzelnen Finanzinstrumente zu. Diese Aufstellung stellt weder eine Anlageberatung oder Anlageempfehlung, noch ein Angebot oder eine Empfehlung oder Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf der genannten Finanzinstrumente noch zu deren Einbeziehung in eine Trading- oder Veranlagungsstrategie dar. Die vollständigen Informationen (Basisprospekt, Bedingungen, WAG Kundeninformation, etc) zu den einzelnen Finanzinstrumenten liegen bei den jeweiligen Emittenten auf. Weder die Meinl Bank noch die mit ihr verbundenen Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Vorstände oder sonstigen Vertreter übernehmen gegenüber Dritten - weder ausdrücklich noch stillschweigend - eine Haftung für diese Aufstellung oder die darin enthaltenen Informationen, ihre Aktualität, Vollständigkeit oder Richtigkeit. Dieser Haftungsausschluss gilt insbesondere - aber nicht ausschließlich - für Verluste oder Schäden einschließlich Folge- oder indirekte Schäden und entgangenem Gewinn. Sofern diese Aufstellung aus Unterlagen, Quellen oder Systemen von Dritten stammen beziehungsweise auf deren Grundlage erstellt wurden, wird weiters jede Haftung der Meinl Bank, die über das Auswahlverschulden hinausgeht, ausgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass diese Aufstellung ausschließlich für den und zum angegebenen Stichtag gilt; sie unterliegt keiner Aktualisierung. Diese Aufstellung und die darin enthaltenen Informationen sowie etwaige nichtvertragliche Rechte und/oder Pflichten aus oder im Zusammenhang damit unterliegen ausschließlich österreichischem Recht exklusive österreichischen Verweisungsnormen. Jeglicher Rechtsstreit aus oder im Zusammenhang damit unterliegt der ausschließlichen Gerichtsbarkeit des für Handelssachen zuständigen Gerichts in Wien. Julius Meinl Investment GmbH per 31.01.2017 (siehe .pdf Anlage)

Derivate/ Wertpapierfinanzierungsgeschäfte / Gesamtrendite – Swaps

In Total Return Swaps und Derivate mit ähnlichen Eigenschaften, die den Ausweispflichten im Rechenschaftsbericht gemäß ESMA-Leitlinien 2012/832 Rz. 36-38 unterliegen, wurde im abgelaufenen Rechnungsjahr nicht investiert. Es wurden keine Geschäfte über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte / Gesamtrendite – Swaps getätigt (Verordnung EU 2015/2365).

Name des FondsDatum und Geschäftszahl FMAWiener Zeitung

Meinl Eastern Europe 13.11.09, GZ FMA-IF25 5300/0040-INV/2009 11.01.2017 Meinl Core Europe 13.11.09, GZ FMA-IF25 5300/0040-INV/2009 11.01.2017 Meinl Wall Street Capital 13.11.09, GZ FMA-IF25 5300/0040-INV/2009 11.01.2017 Meinl Asia Capital 13.11.2009, GZ FMA-IF25 5300/0040-INV/2009 11.01.2017

Die Berechnung der Wertentwicklung und der Performance erfolgt lt. der OeKB Methode. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in Höhe von bis zu 5 % und andere ertragsmindernde Kosten wie individuelle Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt. Die Kurse und errechneten Werte der Wertpapiere bzw. Veranlagungsgegenstände eines Fonds können gegenüber dem Einstandspreis steigen/fallen. Veräußert ein Anleger Anteile an dem Kapitalanlagefonds zu einem Zeitpunkt, in dem die Kurse der im Fonds befindlichen Wertpapiere beziehungsweise Veranlagungsgegenstände gegenüber dem Zeitpunkt des Erwerbs von Anteilen gefallen sind, so hat dies zur Folge, dass er das investierte Geld nicht vollständig zurückerhält. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Der jeweilige Prospekt wurde zuletzt am in der Tabelle ersichtlichen Tag im Amtsblatt der Wiener Zeitung veröffentlicht und ist in der Julius Meinl Investment GmbH und deren Depotbank, der Meinl Bank AG, 1010 Wien, Bauernmarkt 2, ebenso wie das KID auf Deutsch kostenlos erhältlich. Diese Unterlagen sind auch unter www.meinlbank.com zu beziehen. Für Deutschland wurde der Vertrieb der Fonds Meinl Asia Capital, Meinl Quattro eu, Meinl Equity Austria, Meinl India Growth, Meinl Japan Trend, Meinl Global Property, Meinl Eastern Europe sowie Meinl Exclusive World Bonds & Properties gem. § 132 InvG der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht angezeigt. Zahl- und Informationsstelle ist Marcard, Stein & Co GmbH & CoKG in Ballindamm 36, D-20095 Hamburg. Wir empfehlen den Verkaufsprospekt, der dieser Unterlage beigefügt ist, und das KID zu lesen und sich von einer fachkundigen Person beraten zu lassen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Quelle der Kennzahlen: OeKB- Erhöhte Volatilität (Risiko Ertragsprofil): Von einer erhöhten Volatilität ist aus sachlogischen Erwägungen ab einem Wert von 6 auszugehen, zumal die höchste Volatilität mit 7 anzunehmen ist. Vertriebsbeschränkung: Der Investmentfonds wurde nicht nach den betreffenden Rechtsvorschriften in den USA registriert. Anteile des Investmentfonds sind somit weder für den Vertrieb in den USA noch für den Vertrieb an jegliche US-Staatsbürger (oder Personen, die dort ihren ständigen Aufenthalt haben) oder Personen- oder Kapitalgesellschaften, die nach den Gesetzen der USA gegründet wurden, bestimmt.Ausdrücklich verweisen wir zur ergänzenden Information auf den Prospekt und das KID des Fonds bzw. den veröffentlichten Informationen unter www.meinlbank.com.





Rückfragen & Kontakt:

Meinl Bank AG

Tel.: +43 1 531 88 – 980

e-mail: servicecenter @ meinlbank.com