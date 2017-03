50 Jahre Vermessung Angst

Vom österreichischen Vermessungsbüro zur internationalen Angst Group

Wien (OTS) - Das österreichische Familienunternehmen Vermessung Angst beging im März mit einer Gala in den Wiener Sofiensälen sein 50-jähriges Jubiläum. Das Familienunternehmen ist heute als Angst Group branchenübergreifend im Bau- und Immobilienbereich tätig. Die international agierende Unternehmensgruppe bündelt die Bereiche Vermessung, Architektur, Projektentwicklung, Immobilienvermittlung, Hausverwaltung und Umwelttechnik. Neben mehreren Standorten in Österreich ist das Unternehmen auch in Deutschland, Kroatien, Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo präsent sowie mit Partnerfirmen in Tschechien und der Slowakei.

Die Angst Group zählt zu den führenden Unternehmen in Mittel- und Osteuropa. Als einziges familiengeführtes Unternehmen in Österreich sowohl im Bau- als auch im Immobilienbereich tätig, sticht die Angst Group mit einem Full-Service-Angebot heraus. „Wir haben über alle unsere Angebotsbereiche detaillierte Kenntnisse der Prozesse. So können wir uns klar innerhalb der Branche differenzieren“, sagt Vermessung Angst-Geschäftsführerin Michaela Ragoßnig-Angst. Die Vermessung Angst ist Spezialist für Hochhaus-Vermessungen. In Wien hat das Unternehmen alle bedeutenden Hochbauten, wie den DC Tower, Twin Tower, Andromeda Tower, aber auch das Wiener AKH, das Vienna International Center oder den Wohnpark Alt Erlaa vermessen.

High-tech für mehr Sicherheit

Eine weitere Besonderheit der Vermessung Angst ist das Online-Monitoring von Bauwerksbewegungen. „Mittels moderner Software werden Bewegungen außerhalb der Toleranz ermittelt und sofort alle Beteiligten alarmiert. Damit können wir Menschenleben retten und absolute Sicherheit gewährleisten“, erklärt Michaela Ragoßnig-Angst. Besonders bei Staudämmen oder auch historischen Gebäuden kommt diese Technologie zum Tragen. Zur Vermessung von Geländen werden Drohnen genutzt, die umfassende und höchst präzise Daten liefern.

Profis für jedes Gebiet

Unternehmensgründer Josef Angst verstand bereits in den 1970er Jahren die Bedeutung einer engen Verzahnung von Vermessung und Immobilienwirtschaft, die mit der Gründung der Immobilienvermittlungs- und Hausverwaltungsfirma Georeal Immobilien GmbH ihren Ausdruck fand. Seit 2001 führt sein Sohn Robert Angst das Unternehmen, ebenso die Immobilien 4 You Planungs- und ProjektentwicklungsgmbH sowie das Architekturbüro Angst. Hinzu kommt die Umwelttechnik und Technische Chemie (UTC) Ziviltechniker GmbH unter der Geschäftsführung von Arne Ragoßnig. „Die Angst Group ist breit aufgestellt. Jeder von uns ist ein Profi auf seinem Gebiet. So können wir effizient und erfolgreich zusammenarbeiten“, erklärt Josef Angst die Teamarbeit der Familie.

Einsatz in der Umwelttechnik

Auch die UTC wendet Drohnen an. „Für die Vermessung und Überwachung von Umweltprojekten sind Drohnen das perfekte Werkzeug“, meint UTC-Geschäftsführer Arne Ragoßnig. Deponien, Steinbrüche oder Bergpartien sind mit herkömmlichen Methoden schwer und aufwendig zu vermessen. „Für Volumenveränderungen in Steinbrüchen oder Deponien sowie Hangbewegungen sind regelmäßige Aufnahmen nötig. Die Drohnen können das lückenlos und mit geringem Aufwand bewältigen“, so Ragoßnig weiter.

Internationale Projekte

Die Angst Group ist seit fast 30 Jahren international in Europa tätig. Die Erstellung von digitalen Bestandsplänen am Flughafen München, die orthophotografische Abbildung großer Teile Rumäniens oder die Erstellung von Projektgrundlagen der Trans Adriatic Pipeline in Albanien und Griechenland sind nur einige der Projekte, an denen die Angst Group beteiligt war.

