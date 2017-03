POOL + GARDEN TULLN von 23. bis 26. März 2017

280 Aussteller präsentieren Neuigkeiten und Trends bei Pools, Whirlpools und Sauna

Der Trend bei Whirlpools geht ganz eindeutig zu SwimSpas. Als ideale Kombination aus Swimmingpool und Whirlpool heißt es 365 Tage im Jahr entspannen, sich massieren lassen und im nächsten Moment ein paar Züge schwimmen. Ideal auch für Sportler und fitnessbewusste Genießer – inklusive integrierter Gegenstromanlage für effizientes Training bei kontrollierter Temperatur bis zu 40 Grad. Konrad Schweigler von Beta Wellness

Auf der pool + garden Tulln haben wir die Möglichkeit, unsere außergewöhnliche Wärmegrad-Sauna einem großen Publikum zu präsentieren Philipp Heck, Geschäftsführer der Softub GmbH

Urlaub zu Hause im eigenen Pool, mit guter technischer Ausstattung, das ist der Trend für die Sommersaison 2017. Erich Artner, Geschäftsführer von Artner Pools

Wir feiern heuer unser 50-jähriges Jubiläum und bieten unseren Kunden ein schnelles Service und eine zeitgerechte Umsetzung für den Poolbau. Die Sortimentsbreite geht von frei aufgestellten Pools bis hin zu komplett eingebauten Swimmingpools. Mag. Wolfgang Grabner, Geschäftsführer Cranpool - Alois Grabner KG

Dank zeitgemäßer Filter- und Dosiertechnik wird es problemlos und kostengünstig einfacher, den Pool über die kalte Jahreszeit im gefüllten Zustand zu betreiben. Die Optik spielt dabei ebenso eine Rolle wie die Vorteile dieser Überwinterung: das Becken kann auch im Winter z.B. nach der Sauna genutzt werden und die Reinigungsarbeiten im Frühjahr werden vereinfacht. Johann Poinstingl von Leidenfrost Pools

Poolüberdachungen verlängern die Badesaison und das Pool wird nicht so schnell verschmutzt. Ein wichtiger Punkt ist auch die Kindersicherheit Valentin Perdacher, Gesellschafter von Sigma Schwimmbadüberdachungen GmbH

In der Kombination mit einem Unterwasser-Laufband und starker Swim-Machine verbessern Sportler aller Klassen ihre Leistungen. Alexander Bösl, Geschäftsführer der HotSpring Austria Vertriebs GmbH

Das erfrischende Motto verspricht, was die Frühjahrs-Messe hält!



Pünktlich mit den ersten Sonnenstrahlen zu Beginn des Frühlings startet das erste Highlight der Gartensaison 2017 – die pool + garden Tulln, die Messe für stilvolles Leben im eignen Garten. „Wohnen im Garten“ ist das zentrale Thema der Messe verbindet den persönlichen Lebensraum um eine zusätzliche Dimension.

Die neuen Pools - Geradlinig – Modern – Praktisch



Die pool + garden Tulln ist die größte Fachausstellung für Pools, Saunas, Jacuzzis und Whirlpools und bietet 2017 wie gewohnt die neuesten Trends rund um Schwimmbecken, Schwimmhallen und –Abdeckungen sowie Whirlpools, Saunas und Infrarotkabinen. „Urlaub zu Hause im eigenen Pool, mit guter technischer Ausstattung, das ist der Trend für die Sommersaison 2017. “ so Erich Artner, Geschäftsführer von Artner Pools. Die trendigen Becken sind unaufdringlich und haben einen eleganten Charakter. Für sein eigenes Traumpool kann man die persönliche Poolfarbe auswählen bzw. die Einfassung mit Stein und Holz den Gegebenheiten anpassen. Schwimmen auf höchstem Niveau bietet das Überlaufpool mit hoher Wasserkante von nur 4 cm. Eine große Auswahl an Pools, Überdachungen für jedes Schwimmbecken und ein umfangreiches Pool-Zubehör bietet die Firma Cranpool an. „ Wir feiern heuer unser 50-jähriges Jubiläum und bieten unseren Kunden ein schnelles Service und eine zeitgerechte Umsetzung für den Poolbau. Die Sortimentsbreite geht von frei aufgestellten Pools bis hin zu komplett eingebauten Swimmingpools. “ erklärt Mag. Wolfgang Grabner, Geschäftsführer von Cranpool - Alois Grabner KG - Bade- und Saunaspaß.

Neuer Trend – der ganzjährige Outdoor-Livingroom



Grundsätzlich muss jedes Pool gefüllt überwintert werden. Der Trend geht aber zum ganzjährigen Outdoor-Livingroom. „ Dank zeitgemäßer Filter- und Dosiertechnik wird es problemlos und kostengünstig einfacher, den Pool über die kalte Jahreszeit im gefüllten Zustand zu betreiben. Die Optik spielt dabei ebenso eine Rolle wie die Vorteile dieser Überwinterung: das Becken kann auch im Winter z.B. nach der Sauna genutzt werden und die Reinigungsarbeiten im Frühjahr werden vereinfacht. “ so Johann Poinstingl von Leidenfrost Pools.

Poolüberdachungen mit Komfort, Sicherheit und Präzision



Eine Poolüberdachung ist ein wichtiges Element eines Pools – sie schützt das Badewasser vor äußeren Einflüssen und hilft, die Wassertemperatur beständig zu halten. Aber auch Design, Komfort und Funktionalität sind wichtige Aspekte, an die bei der Konzeptionierung von Schwimmbadüberdachungen gedacht werden muss. „ Poolüberdachungen verlängern die Badesaison und das Pool wird nicht so schnell verschmutzt. Ein wichtiger Punkt ist auch die Kindersicherheit “ erklärt Valentin Perdacher, Gesellschafter von Sigma Schwimmbadüberdachungen GmbH.

Trends von Whirlpools auf der pool + garden Tulln



„ Der Trend bei Whirlpools geht ganz eindeutig zu SwimSpas. Als ideale Kombination aus Swimmingpool und Whirlpool heißt es 365 Tage im Jahr entspannen, sich massieren lassen und im nächsten Moment ein paar Züge schwimmen. Ideal auch für Sportler und fitnessbewusste Genießer – inklusive integrierter Gegenstromanlage für effizientes Training bei kontrollierter Temperatur bis zu 40 Grad. “ erklärt Konrad Schweigler von Beta Wellness. Neu und voll im Trend: Das Aqua-Fitness-Center von Endless Pools glänzt mit genialem Design, zuverlässiger Technik und innovativen Sportmöglichkeiten. „In der Kombination mit einem Unterwasser-Laufband und starker Swim-Machine verbessern Sportler aller Klassen ihre Leistungen. “ erklärt Alexander Bösl, Geschäftsführer der HotSpring Austria Vertriebs GmbH. Aqua-Fitness-Center von Endless bieten die Chance für Reha-Patienten, eine Vielzahl von Bewegungen und sportlichen Aktivitäten wieder aufzunehmen, die sonst fast unmöglich erschienen.

Sauna – Erholung für Haut, Körper und Seele



Die Wärmegrad-Außensauna ist eine besondere Form von Luxus: Als Fix-Fertig Paket wird sie geliefert. Ein Ruheraum, Liegen, Decken, Handtücher und sogar Lampen und Bücher finden sich in jeder Sauna. Softub bietet das neue „Fix-Fertig Konzept“ von Wärmegrad an. „ Auf der pool + garden Tulln haben wir die Möglichkeit, unsere außergewöhnliche Wärmegrad-Sauna einem großen Publikum zu präsentieren “, erklärt Philipp Heck, Geschäftsführer der Softub GmbH. Die Firma adventureSpa bietet Badefässer aus hochwertigem, wärmebehandeltem Kiefernholz. Die hohe Qualität der traditionellen und unkomplizierten Badefässer entsteht durch den Einsatz ausgewählter Materialien und der Arbeit erfahrener Fachkräfte. Sämtliche Badefässer werden von Hand gefertigt und haben eine hohe Witterungsbeständigkeit.

Kulinar Tulln - Das Genuss-Highlight des Jahres 2017



Folgende Neuheiten erwarten Sie auf der Kulinar Tulln:



Gastland Frankreich: Vielfältiges Angebot an französischen Spezialitäten, Wein und Champagner



Frisch, kreativ und lecker: Street Food Trucks



„Bio und vegan“



Tägliche Kochshows – mit Spitzenköchen wie Toni Mörwald, Roland Huber, Christian Wöber und Peter Heneis.

TERMIN: 23. bis 26. März 2017

POOL + GARDEN UND KULINAR TULLN 2 MESSEN = 1 TICKET

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 11,-

Gruppen (ab 20 Pers.) und Senioren, Studenten: EUR 9,-

Jugendliche von 6 bis 15 Jahren:EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Öffnungszeiten:

Pool + Garden Tulln

Donnerstag bis Sonntag: 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr

ACHTUNG Öffnungszeiten KULINAR TULLN:

Do. und So. von 10.00 Uhr - 18.00 Uhr

Fr. und Sa. von 10.00 Uhr - 19.00 Uhr

