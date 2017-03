Schultes: Gut zu wissen, dass es mehr regionale Lebensmittel in Kasernen gibt

Bestbieter- statt Billigstbieterprinzip für Lebensmittel weiter ausbauen

Wien (OTS) - "Es ist gut zu wissen, dass in unseren Kasernen in Zukunft noch mehr regionale Lebensmittel verwendet werden, um unsere Soldatinnen und Soldaten zu verpflegen, wie heute erfreulicherweise der Landwirtschafts- wie auch der Verteidigungsminister gemeinsam angekündigt haben. Die Basis für diese Initiative bildet das im Vorjahr vom Parlament novellierte Bestbieterprinzip, das statt des Billigstbieterprinzips im öffentlichen Einkauf bei den wichtigsten Lebensmittel Anwendung findet. Nun soll in einem zweiten Schritt die Lebensmittelpalette deutlich erweitert und ausgebaut werden", erklärte Hermann Schultes, Präsident der LK Österreich und ergänzte: "Da immer mehr Menschen auf bewusste Ernährung Wert legen und wissen wollen, woher die Lebensmittel stammen, hat die LK Österreich die Initiative 'Gut zu wissen' gestartet, die die Herkunft in der Gemeinschaftsverpflegung sichtbar machen soll."

"Jeder, der darauf angewiesen ist, dass ihm ein anderer sein Essen serviert, soll auch die Information haben, woher das Fleisch oder die Eier stammen. Wir wollen in der Gemeinschaftsverpflegung, wie zum Beispiel in einer Kaserne, mit 'Gut zu wissen' Sicherheit geben. Wir freuen uns, wenn die öffentliche Hand das Bestbieterprinzip konsequent in ihrem Wirkungsbereich auf Bundes- und Länderebene umsetzt. Dazu bieten wir mit 'Gut zu wissen' ein einfaches und unbürokratisches Instrument an, das diese Bemühungen auch für die Gäste in den Verpflegungseinrichtungen sichtbar macht", so Schultes abschließend. (Schluss)





