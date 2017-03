PULS 4 Moderatorinnen Corinna Milborn und Silvia Schneider für ROMY 2017 nominiert

Wien (OTS) - Am Samstag, den 22. April 2017 wird die begehrte Publikums-Romy verliehen. In diesem Jahr sind zwei PULS 4 Moderatorinnen für die GOLDENE ROMY nominiert: PULS 4 Infochefin Corinna Milborn in der Kategorie "Information" und PULS 4 Moderatorin Silvia Schneider in der Kategorie "Show/Unterhaltung".

Gevotet werden kann unter: https://kurier.at/romy

