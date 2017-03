iPhone-Hülle LuMee Duo mit zweiseitiger Beleuchtung jetzt in mehr als 15 Ländern verfügbar

Park City, Utah (ots/PRNewswire) - LuMee LLC, Produzent der innovativen Reihe patentierter, beleuchteter Smartphonehüllen, hat heute bekannt gegeben, dass seine revolutionäre Hülle für iPhone-Fotografen - die LuMee Duo(TM) - jetzt in ausgewählten Apple-Stores weltweit erhältlich ist. Die LuMee Duo ist die erste Smartphone-Hülle ihrer Art mit integrierten LEDs auf der Vorder- und Rückseite. Damit wird für alle Fotos und Videos, die mit einem iPhone aufgenommen werden, Beleuchtung professioneller Qualität bereitgestellt.

Die LuMee Duo wurde im Dezember zunächst exklusiv in Apple-Stores, auf Apple.com (http://apple.com/) und LuMee.com (http://lumee.com/) in den USA und Kanada eingeführt. Sie ist jetzt auf Apple.com und in Apple-Stores in Australien, Belgien, China, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Italien, Japan, Macau, den Niederlanden, Spanien, Schweden, der Schweiz, den VAE und Großbritannien erhältlich. Das Produkt ist verfügbar für: iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s und iPhone 6s Plus. Es wird in den Farben Black Matte, Gold Matte und Rose Matte ausgeliefert.

"Wir sind höchst erfreut darüber, dass die LuMee Duo Verbraucherinnen dieser Märkte ermöglicht, Fotos zu schießen, welche Kultur, Ästhetik und Kreativität in einzigartiger Perspektive beleuchten", sagte Allan Shoemake, Creative Director und Erfinder der ursprünglichen LuMee-Hülle. "Wer schöne Fotos machen will, muss diese Hülle einfach haben. Mit der LuMee sind fantastischen Fotos in praktisch jeder Situation keine Grenzen gesetzt."

Die LuMee Duo verfügt über ein elegantes neues Design mit belastbarer äußerer Hülle und Gummikanten für verbesserten Schutz des Telefons. Mit dem Dimmer können Fotografen für jedes Foto das passende Licht einstellen und die sanfte Beleuchtung eliminiert den Effekt der roten Augen, den Blitzlicht und hartes Licht oftmals verursachen.

Über LuMee LLC:

LuMee® ist einer der weltweit am schnellsten wachsenden Anbieter von Zubehör für Unterhaltungselektronik und Beleuchtung. Mit seiner Reihe von Smartphone-Hüllen können Benutzer in professioneller Qualität fotografieren und erhalten optimale Bedingungen für Video-Chats. Mitbegründer und Partner Allan Shoemake, ein professioneller Fotograf, der viele US-Präsidenten und Prominente abgelichtet hat, erdachte das Konzept mit dem Ziel, die Beleuchtung von Mobiltelefonen für seine eigene Verwendung zu verbessern. Das Unternehmen revolutioniert jetzt die Art und Weise, auf die Mobil-Fotografen aller Klassen mit ihren Smartphones Bilder aufnehmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter LuMee.com (http://ctt.marketwire.com /?release=1271726&id=9156721&type=1&url=http%3a%2f%2flumee.com%2f).

Rückfragen & Kontakt:

Chelsea Giacobbe

Coburn Communication

Chelsea.Giacobbe @ coburnww.com

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/476226/LuMee_Duo.jpg

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161111/438529LOGO