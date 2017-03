Für Sie erreicht: SPÖ Josefstadt sorgt für neue Grünoase im Bezirk

Langjährige Forderung der SPÖ wird umgesetzt: Innenhof der BVA in der Josefstädterstraße wird saniert und für die Allgemeinheit geöffnet

Wien (OTS/SPW) - Im Zuge der Sanierung der Büros der BVA (Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter) auf der Josefstädterstraße 80 entsteht neuer Grünraum für die WienerInnen: Rund 3050 Quadratmeter im Innenhof des BVA-Gebäudes werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. „Der Hof wird neu gesstaltet und mit einem Outdoor-Fitness-Parcours für Jung und Alt ausgestattet“, sagt die SPÖ-Klubvorsitzende in der Josefstadt, Stefanie Vasold. Die Sanierung soll bis Ende 2018 abgeschlossen sein.



Zwtl.: Sport und Erholung im Innenhof



Der Hof wird dann von April bis September von 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr und von Oktober bis März zwischen 08.00 und 17.00 Uhr zugänglich sein. „Wir setzen uns seit Jahren für mehr Grünraum in der Josefstadt ein. Die Öffnung bringt ein deutliches Mehr an Lebensqualität für die äußere Josefstadt. „Wer kurz im Grünen entspannen möchte, ist dort richtig aufgehoben“, sagt der Josefstädter Bezirksrat Raphael Sternfeld. Und weiter: „Ich möchte mich herzlich bei der BVA bedanken. Wir freuen uns sehr, dass sich die Verhandlungen gelohnt haben“, betont Sternfeld.



Was der Hof der BVA für die äußere Josefstadt wird, ist das Palais Strozzi im westlichen Bezirksteil. Hier sind sich Vasold und Sternfeld einig: "Die Verhandlungen mit der BVA haben gezeigt, was möglich ist, wenn ausreichend politischer Wille besteht. Der Frühling steht vor der Tür - die Bezirksvorsteherin soll endlich Ergebnisse vorlegen, was die Öffnung der Höfe des Palais Strozzi betrifft", so die beiden abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Josefstadt

Albertgasse 23

1080 Wien

Tel.: +43 1 534 27 1080

Fax: +43 1 533 47 27 1081