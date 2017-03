Jungbauern begrüßen Plan zur Beschaffung regionaler Lebensmittel für das Heer

Obmann Kast fordert Ausweitung auf alle öffentlichen Kantinen

Wien (OTS) - Die beiden Bundesminister Andrä Rupprechter und Hans Peter Doskozil präsentierten heute, Montag, einen Arbeitsplan zur Beschaffung von regionalen Lebensmitteln durch das österreichische Bundesheer. 72% der Verpflegung werden bereits regional nach dem Bestbieterprinzip angekauft. Die Österreichische Jungbauernschaft als Vertretung von 50.000 jungen Bäuerinnen und Bauern begrüßt diese Pläne und fordert gleichzeitig eine Ausweitung auf alle öffentlichen Kantinen. Bundesobmann Stefan Kast: "Das Bundesheer geht mit gutem Beispiel voran, jetzt müssen die restlichen Kantinenbetreiber nachziehen. Ein erster Schritt sollte die Transparenz mittels Herkunftskennzeichnung sein, der Zweite betrifft den regionalen Einkauf."

Bauern sind aufgerufen, verstärkt nachzufragen und Regionalität einzufordern

Er könnte sich in Zukunft auch weitere Maßnahmen innerhalb der Bauernschaft vorstellen, so der Jungbauernobmann. In Betriebskantinen etwa werden die Mahlzeiten auch von Nebenerwerbsbauern konsumiert. "Hier könnten wir seitens der Bauernschaft verstärkt ansetzen: Einerseits nachfragen, woher die verarbeiteten Lebensmittel stammen, andererseits die Verwendung regionaler Produkte einfordern", so Kast. Die Jungbauernschaft ist sich sicher: Jede regionale Mahlzeit mehr sichert Arbeitsplätze in der Landwirtschaft sowie in den vor- und nachgelagerten Betrieben. (Schluss)





