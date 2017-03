Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im April 2017

Wien (OTS) -

2. Leopoldstadt

Taborstraße – Karmelitermarkt

10. bis 15. April: Osterei-Aktion

In der Karwoche schenken die UnternehmerInnen Ihnen Ostereier zu Ihrem Einkauf.

ZwiB

10. bis 15. April: Osteraktion im Kaufkreis ZwiB

In den Geschäften des „Kaufkreis ZwiB“ erhalten Sie Ostereier zu Ihrem Einkauf und können Gutscheine für einen Mitgliedsbetrieb gewinnen.

4. Wieden

Wiedner Favoritenstraße - Obere Wieden

10. bis 15. April: Ostergrüße von der Oberen Wieden

In der Karwoche schenken Ihnen die UnternehmerInnen des Einkaufsstraßenvereins bunte Ostereier zu Ihrem Einkauf.

7. Neubau

Lerchenfelder Straße

7., 14., 21. und 28. April: Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuchen Sie den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio-Eck: freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße, Ecke Schottenfeldgasse).

10. Favoriten

Favoriten

10. bis 15. April: Ostergrüße aus Favoriten

In der Karwoche schenken Ihnen die UnternehmerInnen Schoko-Osterhasen zu Ihrem Einkauf.

12. Meidling

Meidling

7. und 8. April: Marktfest in der Meidlinger Hauptstraße

Am Freitag und Samstag von 8:00 bis 18:00 Uhr findet auf der gesamten Meidlinger Hauptstraße das Marktfest statt. Freuen Sie sich auf vielfältige Angebote, kostenlose Ostereier für Kinder und gemütliche Pausen in den zahlreichen Restaurants und Cafés, bei Schönwetter im Schanigarten.

15. Rudolfsheim-Fünfhaus

Reindorfgasse

7. April: Osterrallye in der Reindorfgasse

Am Freitag finden in der Reindorfgasse die Osterrallye und eine Osternestsuche für Groß und Klein statt. Ein Streicheltierzoo gehört zu den vielen Highlights der Veranstaltung.

Reindorfgasse

28. April: Maifest

Im Rahmen des Maifests wird am Kirchenplatz in der Reindorfgasse der Maibaum aufgestellt. Freuen Sie sich auf einen traditionellen Festakt mit kulturellen Schwerpunkten zum Höhepunkt des Frühlings!

16. Ottakring

Alt-Ottakring

10. bis 14. April: Ostern in Alt-Ottakring

Zur Osterzeit überraschen die UnternehmerInnen in Alt-Ottakring Sie mit einer kleinen Aufmerksamkeit zu Ihrem Einkauf.

Alt-Ottakring

12., 19. und 26. April: Der Nachtwächter von Alt-Ottakring

Erleben Sie bei einem Rundgang durch Alt-Ottakring die Geschichte des Stadtteils und seiner Unternehmen in ungewöhnlicher Atmosphäre. Erfahren Sie, welche Geschäfte es hier früher gab, was ein „Hawara“ oder ein „Burnheidler“ ist und vieles mehr. Treffpunkt für alle drei Touren: Kornhäusel-Villa, 18:30 Uhr. Weitere Infos:

http://www.alt-ottakring.at

Brunnenviertel

10. bis 14. April: Ostern im Brunnenviertel

Die Brunnenviertler UnternehmerInnen verwöhnen Sie mit einer kleinen Aufmerksamkeit zu Ihrem Einkauf.

Thaliastraße

10. bis 14. April: Ostern in der Thaliastraße

In der Karwoche erhalten Sie zu Ihrem Einkauf von den Kaufleuten der IG Thaliastraße ein Osterei.

17. Hernals

Dornbach

29. April: Maibaumfest der IG Kaufleute Dornbach

Ab 15:00 Uhr findet am Rupertusplatz das traditionelle Maibaumfest statt. Eine Musikkapelle sorgt für gute Stimmung, die Dornbacher Wirte bieten kulinarische Köstlichkeiten an. Der Maibaum wird von 17:30 bis 18:00 Uhr aufgestellt.

Hernalser Hauptstraße

13. bis 15. April: Osteraktion Hernalser Hauptstraße

In der Karwoche erhalten Sie zu Ihrem Einkauf von den Hernalser Kaufleuten ein Osterei.

Hernalser Spitz

10. bis 15. April: Ostergrüße vom Hernalser Spitz

Die UnternehmerInnen überraschen Sie mit bunten Ostereiern zu Ihrem Einkauf.

Kalvarienberggasse

13. bis 15. April: Osteraktion Kalvarienberggasse

Von den Kaufleuten der Kalvarienberggasse erhalten Sie in der Karwoche Ostereier zu Ihrem Einkauf.

19. Döbling

Döblinger Hauptstraße

5., 12., 19. und 26. April: Döblinger Wochenmarkt

Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten finden Sie am Döblinger Wochenmarkt: jeden Mittwoch von 9:00 bis 18:00 Uhr in der Gatterburggasse.

Nussdorf hat mehr

1. bis 30. April: Griechenland - die Welt zu Gast in Nussdorf

Ouzo, Retsina, Bio-Olivenöl und weitere griechische Spezialitäten können Sie im April in den Mitgliedsbetrieben in Nussdorf verkosten. Jeden Monat stellen die Nussdorfer Kaufleute durch spezielle Aktionen ein Land in den Vordergrund. Am Ende des Jahres gibt es einen Reisegutschein zu gewinnen. Bei jedem Einkauf und jeder Dienstleistung können Sie Punkte sammeln, Punktepässe liegen in den Mitgliedsbetrieben auf. Weitere Infos: http://www.nussdorfhatmehr.at

Obkirchergasse

22. April: Frühlingsflohmarkt

Von 9:00 bis 18:00 Uhr findet der Frühlingsflohmarkt im gesamten Bereich Obkirchergasse/Sonnbergplatz statt. Neben hunderten privaten Verkaufsständen erwarten Sie kulinarische Köstlichkeiten der Kaufleute. Auch kleinen Besuchern wird nicht langweilig: Neben Kinderschminken und Vorstellungen des Zauberclowns Poppo sorgt ein eigener Kinderflohmarkt für Abwechslung.

20. Brigittenau

Allerheiligenplatz

20. April: Aktion am 20. im 20.

Für Sie als Kundinnen und Kunden des Vereins Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es nicht nur zu Halloween Süßes oder Saures. An jedem 20sten im 20sten bekommen Sie in den Mitgliedsbetrieben „Süßes oder Saures“ zu Ihrem Einkauf.

21. Floridsdorf

Jedlesee

7. April: Ostereier in Jedlesee

Die Jedleseer UnternehmerInnen schenken Ihnen zu Ihrem Einkauf bunte Ostereier.

22. Donaustadt

Stadlau

7., 14., 21. und 28. April: Markttag ist!

Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft uvm. finden Sie freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr am Bauernmarkt Stadlau. Beachten Sie die wechselnden Standorte des Markts. 7./21. April: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post; 14./28. April: Piazza STAR 22, Erzherzog-Karl-Straße. Weitere Infos: http://www.stadlauerkaufleute.at

