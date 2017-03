ÖSTERREICH: SPÖ-Bezirkschefin greift Parteigeneral Niedermühlbichler fróntal an

SP-Novak in ÖSTERREICH: „Niedermühlbichler ist ein echter Brunnenvergifter.“

Wien (OTS) - Mit Empörung reagiert die Bezirksvorsitzende der SPÖ-Döbling, die Wiener Gemeinderätin Barbara Novak, im für die Dienstag-Ausgabe der Tageszeitung ÖSTERREICH auf die Aussagen von SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler, der den Häupl-Kritikern geraten hatte, sich nicht mit dem Bürgermeister anzulegen.

Novak: „Dieser Sager ist eine Frechheit. Niedermühbichler ist ein echter Brunnenvergifter“, so die deklarierte Anhängerin einer personellen Erneuerung in der Wiener SPÖ. Novak erklärt, dass der SPÖ-Parteimanager „sowohl Häupl als auch dem Kanzler einen ganz schlechten Dienst erwiesen hat. Wir waren auf einem sehr guten, konstruktiven Weg, gemeinsam alle personellen und inhaltlichen Fragen in der Wiener SPÖ zu lösen. Und jetzt so etwas. Wir alle haben uns trotz aller Provokationen wie etwa Streichungen für Michael Ludwig bei der Bildungskonferenz zurückgehalten. Und jetzt geht Niedermühlbichler mit brutalen Drohgebärden auf den Balkon, statt im Wohnzimmer zu streiten.“

Rückfragen & Kontakt:

ÖSTERREICH, Chefredaktion

(01) 588 11 / 1010

redaktion @ oe24.at