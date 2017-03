Katharina Straßer und Andi Knoll moderieren die „Romy-Gala“ am 22. April in ORF 2

Pressekonferenz mit Bekanntgabe der Nominierungen 2017

Wien (OTS) - Die Hofburg verwandelt sich am Samstag, dem 22. April 2017, einmal mehr zum Hotspot für Film- und Fernsehstars, wenn bereits zum 28. Mal die Romy verliehen wird. Für eine launige Gala und einen unterhaltsamen TV-Abend – ORF 2 überträgt live ab 21.10 Uhr – sorgt heuer erneut das Moderatorenduo Andi Knoll und Schauspielerin Katharina Straßer („Schnell ermittelt“), das bei der „Romy-Gala“ durch den Abend führt. Heute, am Montag, dem 13. März 2017, wurden die Nominierungen für die „Romy 2017“ im Rahmen einer Pressekonferenz mit Mag. Kathrin Zechner (ORF-Programmdirektorin), Mag. Thomas Kralinger (Geschäftsführer „Kurier“), Prof. Rudolf John (Romy-Erfinder), Dr. Helmut Brandstätter („Kurier“-Herausgeber und Chefredakteur) und vielen anwesenden Romy-Nominierten wie Tarek Leitner, Hanno Settele, Patrizia Aulitzky, Max Müller sowie die Moderator/innen Andi Knoll und Katharina Straßer im Grand Hotel in Wien bekanntgegeben. Das Publikum kann ab heute, 13. März, bis zum 7. April seine Favoriten via http://romy.at oder mittels Voting-Karten wählen.

„Wer zu den Nominierten und später zu den Romy-Gewinnerinnen und -Gewinnern zählt, hat sich nicht nur die Anerkennung von Kolleginnen und Kollegen, sondern vor allem unseres Publikums mit viel Leidenschaft und Topleistung hart erarbeitet. In unserer schnellen, Klick-affinen Zeit ist das eine große künstlerische und persönliche Herausforderung“, streut ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner den Nominierten vorab Rosen. „Als langjähriger Partner dieses einmaligen österreichischen Fernsehpreises ist es eine Ehre, die deutschsprachigen Stars und Publikumslieblinge in einer glanzvollen Gala auszuzeichnen und zu feiern. Jetzt heißt es: Geben Sie Ihre Stimme den ORF-Stars, ganz nach dem Motto ‚Wir für Sie‘.“

Die Gala „Romy 2017 – Der Österreichische Film- und Fernsehpreis“ am 22. April live in ORF 2

Für das TV-Publikum setzt auch heuer wieder Regisseurin Heidelinde Haschek die Preisverleihung in Szene. Die ORF-„Seitenblicke“, Hitradio Ö3, die ORF-Landesstudios und „Guten Morgen Österreich“ berichten rund um die Romy-Verleihung über den Event. Das ORF.at-Netzwerk und der ORF TELETEXT informieren ebenso aktuell. Am Sonntag, dem 23. April, um 10.15 Uhr wird die Romy-Verleihung auch in 3sat ausgestrahlt und bringt so den österreichischen Fernsehpreis nach Deutschland und in die Schweiz.

ORF III zeigt „Kultur Heute Spezial“ zur Romy-Akademiepreisverleihung

Zwei Tage vor der großen „Romy-Gala“ in der Wiener Hofburg werden auch heuer wieder die Romy-Akademiepreise vergeben. In zwölf Kategorien werden damit die Stars hinter den Kulissen gewürdigt: jene Film- und Fernsehmacherinnen und -macher, die nicht im Rampenlicht stehen, aber am Erfolg der Produktionen maßgeblich beteiligt sind. „Kultur Heute“ berichtet am Tag danach am Freitag, dem 21. April, um 19.15 Uhr in einer Spezialausgabe vom Ort des Geschehens, aus dem Wiener Grand Hotel. ORF-III-Moderator Peter Fässlacher bittet alle Preisträgerinnen und Preisträger zum Interview. Ani Gülgün-Mayr übernimmt gemeinsam mit Rudolf John die Moderation der Preisverleihung.

Zahlreiche ORF-Stars unter den Romy-Nominierten

Die Romy-Publikumspreise werden heuer in sechs Kategorien (Schauspielerin TV-Film/Kino, Schauspieler TV-Film/Kino, Schauspielerin Serie/Reihe, Schauspieler Serie/Reihe, Information, Show/Unterhaltung) vergeben. Insgesamt sind in den sechs Hauptkategorien 20 ORF-Stars bzw. Schauspielstars im ORF mit insgesamt 26 ORF-Produktionen (eigen- bzw. koproduziert bzw. kofinanziert) nominiert. Im Bereich „Show/Unterhaltung“ sind neben anderen Andi Knoll („Die große Chance der Chöre“, „Wer singt für Österreich“), Barbara Schöneberger („Starnacht“) sowie Jörg Pilawa („Spiel für dein Land“, „Silvesterstadl“) für eine Romy nominiert. Auf eine Auszeichnung dürfen u. a. auch Tarek Leitner („ORF-Wahlberichterstattung“) und Hanno Settele („DOKeins“, „Wahlfahrt“) hoffen, die in der Kategorie „Information“ nominiert sind.

Als beliebteste Schauspielerin in einer Serie oder Reihe stehen Patricia Aulitzky („Lena Lorenz“, „Pregau“), Katharina Böhm („Die Chefin“), Gerti Drassl („Vorstadtweiber“, „Landkrimi Tirol“), Adele Neuhauser („Tatort“) und Katharina Straßer („Landkrimi Tirol“, „Gemischtes Doppel“) zur Wahl. Als beliebteste Schauspieler in einer Serie oder Reihe können sich Nicholas Ofczarek („Tatort – Die Geschichte vom bösen Friedrich“, „Landkrimi Wien“), Hans Sigl („Bergdoktor“) und Raimund Wallisch („Landkrimi Wien“) über eine Nominierung freuen. In der Kategorie „Beliebtester Schauspieler TV-Film/Kino“ sind u. a. Tobias Moretti (u. a. „Die Hölle“, „Landkrimi Südtirol“), Manuel Rubey (u. a. „Landkrimi Salzburg“) und Simon Schwarz (u. a. „Das Sacher“) nominiert. Auch auf eine Romy hoffen können unter anderen Pia Hierzegger („Was hat uns bloß so ruiniert“, „Hotel Rock ’n’ Roll“), Julia Koschitz (u. a. „Das Sacher“), Ursula Strauss („Maikäfer flieg“, „Die Stille danach“, „Das Sacher“, „Pregau“) und Franziska Weisz (u. a. „Ein Geheimnis im Dorf“, „Tatort“), die in der Kategorie „Beliebteste Schauspielerin TV-Film/Kino“ nominiert sind. Weiters sind folgende Schauspieler, die regelmäßig im ORF zu sehen sind, für eine Romy vorgeschlagen:

Friedrich von Thun (u. a. „Die Hölle“), Jan Josef Liefers (u. a. „Tatort“) und Max Müller („Rosenheim-Cops“).

