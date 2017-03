Round Table Day: 772.544,21 Euro für Österreich

Österreich (OTS) - € 772.544,21 konnten in einem Jahr bis zum internationalen Round Table Day am 14. März an notleidende Familien und Kinder in Österreich übergeben werden.

Ob lokal, regional, national oder auch international – Round Table hilft sofort und unbürokratisch. Round Table ist ein Club junger Männer, im Alter zwischen 18 und 40 Jahren, mit dem Ziel, das freundschaftliche und gesellschaftliche Leben am jeweiligen Wohnort zu fördern und durch Serviceaktivitäten in Not befindlichen Menschen zu helfen.

Insgesamt gibt es in Österreich 48 „Tische“. Ein Tisch ist ein Verein in einer Stadt, der lokal verschiedene Money-Raising Projekte organisiert, um finanzielle Mittel für diverse Charityprojekte aufzustellen. Um die Summe der einzelnen Vereine sichtbar zu machen, veröffentlicht Round Table den namhaften Betrag jedes Jahr am Round Table Day. Die Tische, in den verschiedenen Regionen in Österreich, haben in einem Jahr verschiedene Serviceprojekte unterstützt. Eine unglaubliche Summe von € 772.544,21 konnte in diesem Zeitraum an notleidende Familien, Kinder und Serviceprojekte weitergegeben werden. „Wir sind stolz, dass so eine gewaltige Summe an Spenden zusammengekommen ist und wir vor Ort direkt den Menschen unbürokratisch helfen können“, ist Public Relations Officer Christian Flatscher dankbar.

„Round Table hilft dort, wo es am Nötigsten gebraucht wird. Ein Dankeschön hierfür auch von meiner Seite, an die über 800 Mitglieder in Österreich, die sich in ihrer Freizeit dafür einsetzen“, hebt Präsident Jürgen Haider hervor.

Mehr Informationen zur Round Table gibt es unter www.roundtable.at

Rückfragen & Kontakt:

Round Table Austria

Public Relations Officer

pro @ roundtable.at