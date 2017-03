Designlegende Manfred Thierry Mugler erweitert gemeinsam mit dem Architekten Jean-Paul Cassia seinen kreativen Einfluss!

New York (ots/PRNewswire) - Jean-Paul Cassia hat seine Partnerschaft mit Manfred Thierry Mugler, einem der einflussreichsten Designer des 21. Jahrhunderts, angekündigt.

Jean-Paul Cassia und Manfred Thierry Mugler haben beschlossen, eine Signature-Partnerschaft für Immobiliendesign einzugehen, bei der es darum geht, Projekte und Reiseziele zu gestalten, die Muglers kreatives Genie und Cassias Fähigkeit, herausragende Projekte ins Leben zu rufen und umzusetzen, miteinander vereinen.

Im Rahmen der Partnerschaft, die auf das Design von Boutiquehotels und herausragenden Wohnimmobilien ausgerichtet ist und den Namen "MUGLER HOTELS, RESORTS & RESIDENCES" trägt, wird man auf Muglers Talent und unvergleichliche Erfahrung als französischer Regisseur, Modedesigner, Fotograf, Parfümmacher sowie Bühnen- und Kostümbildner in Form von Signature-Designs zurückgreifen, die Bauherren, Gästen, Bewohnern und Investoren gleichermaßen einen außergewöhnlich hohen Mehrwert schaffen wird.

Projekte für gemischt genutzte Gastronomie- und Wohnimmobilien unter dem Namen "MUGLER HOTELS, RESORTS & RESIDENCES" werden stark von Muglers bewährter Fähigkeit geprägt sein, Umgebungen zu schaffen, die Fantasie und Vorstellungskraft in die Öffentlichkeit bringen. In allen MUGLER HOTELS, RESORTS & RESIDENCES wird es außerdem Zugang zu Musik, Unterhaltung und soziokulturellen Veranstaltungsorten geben, die von Muglers einzigartiger Erfahrung im Showgeschäft inspiriert sind.

Er kommentierte seine neue Tätigkeit als Conceptor & Creative Director wie folgt:

"Ich habe mit Mode so gut es geht versucht, mich auszudrücken. Doch irgendwann hat das einfach nicht mehr gereicht. Die kreative Gestaltung von Hotel-, Wohn- und Unterhaltungsprojekten ist eine natürliche Weiterentwicklung meiner Interessen. Ich freue mich über die Zusammenarbeit mit Jean-Paul Cassia und bin beeindruckt von seiner Arbeit und seinem Designansatz. Wir wollen Projekte ins Leben rufen, die einzigartige Geschichten erzählen, den Bauherren einen Mehrwert verschaffen und vor allen Dingen den Geist der Menschen beflügeln."

Jean-Paul Cassia kommentiert:

"Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Manfred Thierry Mugler. Seine langjährige Erfahrung und sein bahnbrechender Designansatz sind die optimale Ergänzung zu dem, was ich mit meiner Arbeit zu finden versuche, nämlich die Fähigkeit, eine großartige Geschichte zu erzählen, die in unsere Zeit passt und wahrlich einzigartige Projekte, bedeutsame Erfahrungen und einen Mehrwert schafft. Es wird mir eine große Freude sein, Manfreds unnachahmlichen Designansatz in nachhaltige, zeitlose Architektur und Innenausstattung zu integrieren."

