NEOS: Michael Bernhard wird NEOS-Mitglied im Eurofighter-U-Ausschuss

Strolz/Bernhard: "Kampf gegen Korruption, Freunderlwirtschaft und Filz ist Kernanliegen der NEOS"

Wien (OTS) - Die Causa Eurofighter ist eines der unrühmlichsten Kapitel in der Geschichte der Zweiten Republik und zeigt ein umfassendes Netz an Freunderlwirtschaft und Filz zulasten der österreichischen Steuerzahler_innen. „Diese Strukturen und die politischen Verantwortlichkeiten aufzudecken, muss höchste Priorität für die Aufklärungsarbeit des Parlaments haben“, ist NEOS-Klubobmann Matthias Strolz überzeugt. „Wir stehen für sachliche und seriöse Aufklärung, fernab von parteipolitischen Interessen. Mit Michael Bernhard werden wir unsere unnachgiebige und konsequent sachliche Arbeit im Eurofighter-U-Ausschuss fortsetzen.“

Michael Bernhard ist als NEOS-Petitionssprecher das Sprachrohr der Anliegen der Bürger_innen und kämpft in dieser Funktion für Transparenz und gegen Missstände. „Ich sehe mich als Vertreter der Bürgerinnen und Bürger im U-Ausschuss und werde deshalb nicht nur für Transparenz in der Causa Eurofighter sorgen, sondern auch Transparenz innerhalb des Ausschusses schaffen. Die Bürger haben ein Recht darauf zu erfahren, was mit ihrem Steuergeld passiert – deshalb muss die Arbeit des Parlaments vor den Vorhang geholt werden“, so Bernhard. Neben der umfassenden Aufklärung steht aber auch eine mögliche Rückholung von Steuergeld im Fokus: „Ich werde mich mit Nachdruck dafür einsetzen, dass Hebel in Bewegung gesetzt werden, um verlorenes Steuergeld wieder zurückzuholen.“ In diesem Sinne müssen laut Bernhard auch die richtigen Lehren aus der Causa Eurofighter gezogen werden, um dauerhaft für Transparenz zu sorgen. „Am Ende dieses Ausschusses müssen Mechanismen und Gesetze geschaffen werden, die effektiver als bisher Korruption und Steuergeldverschwendung verhindern. Das sehen wir als unsere Aufgabe und dafür werden wir kämpfen“, schließt Bernhard.

